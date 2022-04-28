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Лучше не будет: украинцам продают доллар в обменниках по заоблачной цене

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 апреля, 15:54
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Рассказываем, что происходит с американской валютой в украинских обменниках
Курс доллара в обменниках зашкаливает
Курс доллара в обменниках зашкаливает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине продолжает оставаться замороженным официальный курс доллара, однако обменники активно продают наличную валюту украинцам.

"Сегодня" рассказывают, за сколько можно обменять гривни на американские банкноты в таких пунктах.

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Напомним, что официальный курс доллара от НБУ составляет 29,25 грн и согласно его ограничениям, курс продажи не должен быть выше 32,18 грн.

Однако обменники вышли далеко за эти границы, 28 апреля средняя продажа составляет целых 34,34 грн/долл, по данным специализированного сайта "Курс Украины".

Средняя покупка замерла на уровне 33,6 грн/долл. В целом, ситуация в четверг, 28 апреля выглядит так:

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Что происходит на валютном рынке?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня", что острой проблемой для украинской экономики остается блокировка портов на Черном море.

Во вторник Минфин Украины провел аукцион по размещению "военных" ОВГЗ. Рынку были предложены гособлигации 3-х выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 6 и 12 месяцев. В госбюджет привлечено 12,99 млрд грн.

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"Это весьма хороший результат даже для мирного времени. Подобную активность инвесторов можно рассматривать как однозначно позитивный сигнал для украинской экономики", – говорит эксперт.

В итоге на уже прошедших размещениях "военных" ОВГЗ было привлечено в госбюджет более 50,00 млрд грн. Важную роль в этом сыграло решение Нацбанка ввести новые модели учета ценных бумаг нерезидентов – это значительно упростило их доступ к рынку "военных" ОВГЗ.

А вот предпосылок к укреплению курса украинской национальной валюты нет и до окончания активных боевых действий они вряд ли появятся. Гривна к доллару США опустилась ниже уровня в 34,00, а евро преодолел отметку в 37,00, констатировал Гойлов.

"Сегодня" также писали, что происходит с курсом евро и злотого и рассказывали, где в Украине лучше покупать доллары.

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