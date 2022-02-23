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Возможность не для всех: у кого в Украине есть право составить завещание

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 февраля, 06:12
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Вместе с экспертом рассказываем, все ли граждане Украины имеют право составить завещание
Рассказываем все о составлении завещания
Рассказываем все о составлении завещания / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Каждый гражданин Украины имеет право оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям.

"Сегодня" спросили у адвоката, партнера адвокатского объединения "BSB Partners" Алексея Швидкого и рассказывают, кто имеет право составлять завещание.

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Следовательно, составить завещание вправе физические лица (граждане). Однако они должны отвечать определенным требованиям:

  • достижение совершеннолетия (т.е. достичь 18-ти лет);
  • осознание значения последствий своих действий и возможность их управления (дееспособность);
  • наличие документа, удостоверяющего личность.

Как мы знаем, в большинстве правил есть исключения. И здесь не обошлось без них, поэтому завещание может составить лицо, еще не достигшее 18 лет:

  • В случае регистрации брака физическим лицом, не достигшим совершеннолетия – с момента регистрации брака такое лицо приобретает полную гражданскую дееспособность.
  • В случае, когда физическое лицо достигло 16-летнего возраста и работает по трудовому договору.
  • В случае, когда физическое лицо достигло 16-летнего возраста и занимается предпринимательской деятельностью.
  • Если несовершеннолетнее лицо записано матерью или отцом ребенка.

Кроме того, необходимо понимать, что граждане, признанные в судебном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными, не могут составлять завещание.

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"В дальнейшем хочу отметить, что право на завещание осуществляется лично. Составление завещания через представителя не допускается. Лицо не может предоставить право кому-либо по поручению подписать завещание. Это запрещено", – подчеркивает эксперт.

Однако лицо может иметь определенные физические ограничения, например, если это пожилой человек, или тяжелобольной. В таких случаях законодательство предусмотрело, что если гражданин по состоянию здоровья не может явиться в нотариальную контору, он имеет право пригласить нотариуса на дом.

Если завещатель в результате физического недостатка, болезни или по каким-либо другим причинам не может собственноручно подписать завещание, по его поручению в его присутствии завещание имеет право подписать другое лицо.

Оно подписывает завещание в присутствии нотариуса или другого должностного лица, имеющего право удостоверять этот документ.

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При этом следует отметить причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно и заметить, что завещание не может подписывать лицо, в пользу которого оно составлено.

Завещание супругов

"Неоднократно ко мне обращались супруги с вопросом могут ли они составить общее завещание. Да. Супруги также имеют право составить общее завещание по поводу имущества, которое принадлежит им на праве общей совместной собственности", – рассказывает Швидкий.

В случае составления общего завещания доля в праве общей совместной собственности после смерти одного из супругов переходит ко второму супругу, который его пережил.

В случае смерти последнего право на наследование имеют лица, определенные супругами в завещании. При жизни жены и мужа каждый из них имеет право отказаться от общего завещания.

Такой отказ подлежит нотариальному удостоверению. В случае смерти одного из супругов нотариус налагает запрет на отчуждение имущества, указанного в завещании супругов.

Удостоверение документа при свидетелях

Отдельно необходимо отметить удостоверение завещания при свидетелях. Такое удостоверение может быть сделано по просьбе лица записать завещание по его словам собственноручно или с помощью общеприемлемых технических средств.

В этом случае завещание должно быть вслух прочитано завещателем и подписанный им. Если завещатель по физическим недостаткам не может сам прочитать завещание, удостоверение завещания должно происходить в присутствии не менее двух свидетелей.

Свидетелями могут являться только лица с полной гражданской дееспособностью. Свидетелями не могут быть:

  • нотариус или иная должностная;
  • должностное лицо, удостоверяющее завещание;
  • наследники по завещанию;
  • члены семьи и близкие родственники наследников по завещанию;
  • лица, которые не могут прочесть или подписать завещание.

Свидетели, при которых заверено завещание, зачитывают его вслух и ставят свои подписи на нем. В текст завещания заносятся сведения о личности свидетелей.

Каждый завещатель должен ответственно относиться к этой процедуре, поскольку несоблюдение требований закона может привести к недействительности завещания.

Так, завещание, составленное лицом, не имеющим на это права, а также завещание, составленное с нарушением требований относительно его формы и удостоверения, ничтожно.

По иску заинтересованного лица суд признает завещание недействительным, если будет установлено, что волеизъявление завещателя не было свободным и не соответствовало его воле. Недействительность отдельного распоряжения, содержащаяся в завещании, не влечет недействительности другой его части.

В случае недействительности завещания наследник, который по этому завещанию был лишен права на наследование, получает право на наследование по закону на общих основаниях.

"Сегодня" также писали, что такое завещание с условием и рассказывали, что будет, если своевременно не оформить наследство.

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