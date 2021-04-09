Українська
$ 27,98
33,23
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украину завалили импортным сыром: откуда его везут

9 апреля, 13:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Наша страна покупает за границей разные виды сыров, а свое производство падает

Украина на фоне потери поголовья коров и производства молока увеличила закупки молочной продукции за границей. Импорт в январе-марте 2021 года достиг 23,2 тонн, что на 17% больше, чем год назад. И активнее всего мы импортируем сыры – этот продукт занимает 72% всего импорта молочки (в денежном выражении), подсчитали аналитики УКАБ.

Реклама

ТОП стран-поставщиков сыров в Украину:

  1. Польша – 4731 тонн (39%);
  2. Германия – 2863 тонн (24%);
  3. Нидерланды – 1036 тонн (9%);
  4. Франция – 887,93 тонн (7%);
  5. Италия – 602,31 тонн (5%).

В тренде
ФОПам вернули карантинные 8000: закон о выплатах вступил в силу


Виды сыра, которые импортирует Украина:

  • свежие сыры – на 16,08 млн долларов (29%);
  • плавленные сыры – на 5,53 млн долларов (10%);
  • голубые сыры – 3,34 млн долларов (6%);
  • тертые сыры (или в порошке) – 0,63 млн долларов (1%);
  • другие сыры – на 30,42 млн долларов (54%).

Напомним, животноводы в Украине жалуются на убыточность своего бизнеса. Но, как выяснили новости "Сегодня", страдают не все фермеры. О том, как в Украине зарабатывать по 40 000 гривен на коровах, узнавайте из нашего сюжета:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

импорт Украина молочные продукты сыры УКАБ внешняя торговля
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробности
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробностиЭкономика
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизель
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизельЭкономика
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогноз
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогнозЭкономика
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреля
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреляУкраина
АМКУ оштрафовал группу
АМКУ оштрафовал группу "Приват" на 4,7 млрд грн: сеть АЗС "химичила" с ценой бензинаЭкономика
В Украине к лету вырастут цены: на сколько и почему
В Украине к лету вырастут цены: на сколько и почемуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять