Украину завалили импортным сыром: откуда его везут

Украина на фоне потери поголовья коров и производства молока увеличила закупки молочной продукции за границей. Импорт в январе-марте 2021 года достиг 23,2 тонн, что на 17% больше, чем год назад. И активнее всего мы импортируем сыры – этот продукт занимает 72% всего импорта молочки (в денежном выражении), подсчитали аналитики УКАБ.
ТОП стран-поставщиков сыров в Украину:
- Польша – 4731 тонн (39%);
- Германия – 2863 тонн (24%);
- Нидерланды – 1036 тонн (9%);
- Франция – 887,93 тонн (7%);
- Италия – 602,31 тонн (5%).
Виды сыра, которые импортирует Украина:
- свежие сыры – на 16,08 млн долларов (29%);
- плавленные сыры – на 5,53 млн долларов (10%);
- голубые сыры – 3,34 млн долларов (6%);
- тертые сыры (или в порошке) – 0,63 млн долларов (1%);
- другие сыры – на 30,42 млн долларов (54%).
Напомним, животноводы в Украине жалуются на убыточность своего бизнеса. Но, как выяснили новости "Сегодня", страдают не все фермеры. О том, как в Украине зарабатывать по 40 000 гривен на коровах, узнавайте из нашего сюжета:
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