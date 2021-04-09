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Україну завалили імпортним сиром: звідки його везуть

9 квітня, 13:07

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Наша країна купує за кордоном різні види сирів, а своє виробництво падає

Україна на тлі втрати поголів'я корів і виробництва молока збільшила закупівлі молочної продукції за кордоном. Імпорт в січні-березні 2021 року досяг 23,2 тонн, що на 17% більше, ніж рік тому. І найактивніше ми імпортуємо сири – цей продукт займає 72% всього імпорту молочки (в грошовому вираженні), підрахували аналітики УКАБ.

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ТОП країн-постачальників сирів в Україніу:

  1. Польща – 4731 тонн (39%);
  2. Німеччина – 2863 тонн (24%);
  3. Нідерланди – 1036 тонн (9%);
  4. Франція – 887,93 тонн (7%);
  5. Італія – 602,31 тонн (5%).

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Види сиру, які імпортує Україна:

  • свіжі сири – на 16,08 млн доларів (29%);
  • плавлені сири – на 5,53 млн доларів (10%);
  • блакитні сири – 3,34 млн доларів (6%);
  • терті сири (або в порошку) – 0,63 млн доларів (1%);
  • інші сири – на 30,42 млн доларів (54%).

Нагадаємо, тваринники в Україні скаржаться на збитковість свого бізнесу. Але, як з'ясували новини "Сьогодні", страждають не всі фермери. Про те, як в Україні заробляти по 40 000 гривень на коровах, дізнавайтеся з нашого сюжету:

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імпорт Украина молочні продукти сири УКАБ зовнішня торгівля
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