Україну завалили імпортним сиром: звідки його везуть

Україна на тлі втрати поголів'я корів і виробництва молока збільшила закупівлі молочної продукції за кордоном. Імпорт в січні-березні 2021 року досяг 23,2 тонн, що на 17% більше, ніж рік тому. І найактивніше ми імпортуємо сири – цей продукт займає 72% всього імпорту молочки (в грошовому вираженні), підрахували аналітики УКАБ.
ТОП країн-постачальників сирів в Україніу:
- Польща – 4731 тонн (39%);
- Німеччина – 2863 тонн (24%);
- Нідерланди – 1036 тонн (9%);
- Франція – 887,93 тонн (7%);
- Італія – 602,31 тонн (5%).
Види сиру, які імпортує Україна:
- свіжі сири – на 16,08 млн доларів (29%);
- плавлені сири – на 5,53 млн доларів (10%);
- блакитні сири – 3,34 млн доларів (6%);
- терті сири (або в порошку) – 0,63 млн доларів (1%);
- інші сири – на 30,42 млн доларів (54%).
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