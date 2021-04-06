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Рогатый стартап. Как в Украине зарабатывать по 40 000 гривен на коровах

6 апреля, 16:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Мы посмотрели, как живется селянам в объединенных кооперативах

Идеальный газон, сказочное озеро, аккуратные домики, как из рекламных проспектов – и все это в селе, с традиционным дополнением в виде коров, свиней и домашней птицы. Такое можно увидеть в Литве, где деревенские жители организовали кооперативы. В Украине тоже есть кооперативное движение. И, оказывается, в нашей стране тоже можно зарабатывать больше 40 тыс. гривен, имея в хозяйстве коров. Даже несмотря на то, что фермеры жалуются на отсутствие выгоды, а страна теряет поголовье коров и производство молока.

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О том, как же такое возможно и какую выгоду могут принести кооперативы жителям сел, узнавал корреспондент "Сегодня" Тарас Левченко.

В Украине с каждым годом становится все меньше своей молочки. Уже почти треть продукции привозят из-за границы.

"Украина, не имея профильного министерства, не защищала свои рынки. Она просто их открыла. Импорт сыров вырос почти на 100%. В Украину заходит 46 тыс. тонн сырной продукции из Польши, Германии, Нидерландов, Беларуси", – констатировал министр агрополитики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Но упадок – это не про всех.

В Львовской области живет семейная пара – Николай и Иванна. На заработках в Италии они накопили полмиллиона гривен, построили ферму, и начали неплохо зарабатывать. Ставку сделали именно на сыр. Сначала готовили дома, а за несколько лет накопили на сыроварню и трактор. Но есть важный нюанс: с арендой доильных аппаратов, кормом для скота, бизнес-планом и даже продажей продукции супругам посодействовали земляки в кооперативе.

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"Сегодня" посмотрели, как это работает, на примере с. Заболотцы в Львовской области.

Сейчас там есть собственный ЦНАП, школа и нормальные дороги. А начиналось все, когда будущую главу Заболотцевской ОТГ Марию Дискант впечатлили рассказы приезжавших на Львовщину канадцев. Женщина чуть ли не ежедневно стала объезжать дома земляков на велосипеде и уговаривать их объединиться. Создать кооператив удалось как раз на канадские деньги – в рамках программы помощи развивающимся странам. Аналогичная украинская программа оказалась невыполнимой по требованиям.

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Тогда в селе была большая проблема с продажей молока. Посредники годами не рассчитывались за товар, указывали в документах неправильную жирность и категорию и т.д. Канадские фермеры научили местных жителей правильно содержать скот, дали денег на доильные аппараты и целые молокозаготовочные пункты. Сами селяне очистили от кустарника 250 гектаров земли для пастбищ.

Теперь объединение из Заболотцев разрослось до десятка сел. С продажей молока работают без посредников: хранят своими силами, сами же решают, на какой завод и по какой цене его продавать. А деньги поступают на официальный счет кооператива.

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Мария Бартошек – хозяйка 15 коров. Содержать животных ей помогают дети. В сезон – летом – они зарабатывают до 40-50 тысяч гривен в месяц. 17-летняя Юлия Бартошек даже и не думает уезжать из села. Говорит, что кроме молока здесь можно заработать и на тракторе – предоставлять услуги другим фермерам.

Европейский опыт

В планах Заболотцевской ОТГ – открыть собственный молокозавод. И это вполне реально – в той же Литве такие заводы работают уже более десятилетия. Там селяне начали кооперироваться после распада колхозов.

К тому же, в ЕС фермеры получают дотации – ежегодно на их поддержку выделяют более 40 млрд евро. Ведь чем больше производителей на рынке, тем больше рабочих мест и налогов. Конкуренция положительно отражается и на цене, и на качестве продуктов.

Но Украина к этому только идет – у нас до сих пор не принят закон о внутренней торговле, который должен сбалансировать отношения торговых сетей, переработчиков и производителей. Пока что все правила диктуют именно крупные переработчики.

В Минагро обещают: уже в 2021 году в украинские громады отправятся чиновники. Они научат селян создавать кооперативы и развивать семейные фермы. А чтобы это все стало удобнее, запустят Государственный аграрный реестр.

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Источник: Сегодня

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