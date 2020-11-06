Аудит государства. Объясняем, что это такое и зачем нужно

В Кабмине посчитали, сколько потеряла Украина за годы независимости, и назвали социальные ориентиры на 2030 год

Кабинет министров Украины презентовал результаты "национального экономического аудита государства". Он показал, что за 30 лет своей независимости страна не реализовала свой потенциал на сумму 1 триллион долларов.

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Выступая на презентации, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впервые в истории Украины был проведен "комплексный анализ состояния Украины".

"Аудит государства – это путь для правильных ответов на все эти важные вопросы", – объяснил президент цель этого аудита.

Наверстать упущенное планируется в течение последующих 10 лет.

Что такое "аудит государства"

Впервые это словосочетание прозвучало в минувшем году в предвыборной программе партии "Слуга народа". Правда, тогда подробности особо не раскрывались.

Говорилось о ревизии дел в разных сферах жизни, которую планировали провести за первые 100 дней у власти. А в качестве примера такой ревизии приводилась перепись населения, которую тогда еще только собирались провести.

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Из презентации стало более ясно, что проверяли:

2103 ревизии финансово-хозяйственной деятельности,

223 проверки закупок,

16 010 мониторингов закупок

617 государственных финансовых аудитов.

В ходе проверок было выявлено нарушений на 625 млрд грн.

Но это только часть утраченных возможностей. Работа вместо 100 дней заняла ровно год – с сентября 2019-го по сентябрь 2020 года.

В ходе аудита рабочая группа, в которую входили представители всех ветвей власти, эксперты и представители бизнеса, подсчитала, что за 30 лет Украина не реализовала возможности и недополучила в общей сложности 1 триллион долларов.

"Один триллион потеряли все граждане нашей страны, потеряли из-за постоянной смены векторов, незавершенных реформ, отсутствия экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", – объяснил Денис Шмыгаль.

Как это выглядит на примере

Больше всего упущенных возможностей (в денежном выражении) связаны с разработкой, добычей и использованием полезных ископаемых. По подсчетам рабочей группы, по этому направлению Украина за 30 лет недополучила 409 млрд долларов.

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На сегодня в Украине есть более 12 тыс. разведанных месторождений полезных ископаемых – нефти, газа, руд, драгоценных металлов и т. д. Но разрабатывается только треть из них – 4632 участка.

Но считали не стоимость полезных ископаемых, которые не проданы за границу, а то, сколько могла бы получить Украина, если бы развивала собственные производства с добавочной стоимостью.

"Увеличить разработку полезных ископаемых – это не означает увеличить их вывоз за границу в качестве сырья. Это означает создать основу для высокотехнологической продукции с добавочной стоимостью", – подчеркнул премьер.

Этот потенциал планируется реализовать до 2030 года.

Что не реализовали и на какие суммы

Если взять области экономики, то вот в каких и на какие суммы не было реализовано потенциала:

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409 млрд долларов – использование полезных ископаемых.

407 млрд долларов – международная торговля и транзит (отсутствие поддержки экспорта и торговой дипломатии).

85 млрд долларов – земля (за годы отсутствия свободного рынка земли в государстве "исчезло" более 5 млн га земли, стоимость земли занижена в 5 раз, по сравнению с европейски странами).

63 млрд долларов – инвестиционный потенциал (недополученные иностранные инвестиции).

40 млрд долларов – леса (развитие собственного мебельного производства вместо продажи сырья).

12 млрд долларов – водные ресурсы (развитие гидроэнергетики, рыбного хозяйства, орошения).

Этот перечень далеко не полный. Есть еще технологический потенциал, географический и т. д.

К чему приведет "работа над ошибками"

По расчетам правительства, если удастся реализовать имеющийся потенциал, Украина наверстает упущенное в течение следующих 10 лет.

Для этого было разработано 30 векторов развития, 3- приоритетных проектов. На основании аудита государства и векторов развития Кабмин сейчас разрабатывает "Национальную экономическую стратегию до 2030 года".

Некоторые количественные ориентиры на 2030 год:

Напомним, ранее результаты "аудита государства" анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, в ходе аудита специалисты "выясняли, что не так работало в экономике годами и как это можно решить".

Тогда же – во время ежегодного послания к Верховной Раде – глава государства заявил, что в стране должна быть разработана полноценная стратегия развития до 2030 года.

Видео: president.gov.ua

Изначально планировалось, что команда Зеленского проведет "аудит государства" еще в первые 100 дней работы.

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