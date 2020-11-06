Цифра дня. Украинцы лишись триллиона долларов – потери показал аудит

Проведенный правительством аудит государства показал, что за последние 10 лет Украина потеряла триллион долларов. В такую сумму специалисты оценили нереализованный экономический потенциал страны.

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Об этом во время представления аудита сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Сегодня".

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По словам премьера, аудит был нужен для того, чтобы показать с чем Украина входит в следующее десятилетие.

"Без анализа текущего состояния мы не можем реалистично поставить цели на последующие годы", – сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее результаты "аудита государства" анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, в ходе аудита специалисты "выясняли, что не так работало в экономике годами и как это можно решить".

Тогда же – во время ежегодного послания к Верховной Раде – глава государства заявил, что в стране должна быть разработана полноценная стратегия развития до 2030 года.

Видео: president.gov.ua

Изначально планировалось, что команда Зеленского проведет "аудит государства" еще в первые 100 дней работы.

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