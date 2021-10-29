Некоторые украинцы могут получить прибавку к пенсии после смерти кого-то из родителей

Повышение предусмотрено Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"

В законе очерчен круг лиц, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцев интересуют вопросы, связанные с пенсионными выплатами. Некоторые люди, которые утратили кормильца, у которого пенсионные выплаты были больше, интересуются, могут ли они перейти на пенсию умершего родственника.

Возможно ли это объяснил "На пенсии" независимый консультант Сергей Коробкин.

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Мужчина, который получает пенсию 2670 гривен, спрашивает, может ли он после смерти отца-инвалида войны перейти на его пенсию, которая больше. Оказалось, что в законе очерчен круг лиц, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца.

Эксперт объяснил, что право на такую пенсию имеют:

дети умершего кормильца, не достигшие 18 лет;

дети старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

в определенных случаях это могут быть жена умершего или его родители.

Таким образом, если человек не входит в перечень, то не может получить пенсию умершего родственника, даже если она была больше. Такие люди не имеют права на выплаты в связи с потерей кормильца.

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Но, по словам Коробкина, при ряде определенных условий можно претендовать на надбавку к пенсии как члену семьи умершего инвалида войны, что предусмотрено Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Дополнительные выплаты осенью

В Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установили минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они получают дополнительные выплаты в размере 400 грн.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

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для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

За полтора года, с января 2020 года по август 2021 года, средняя пенсия в Украине выросла на четверть и сейчас составляет 3866,84 гривни.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.