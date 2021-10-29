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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Деякі українці можуть отримати надбавку до пенсії після смерті когось із батьків

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
29 жовтня, 07:00
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Підвищення передбачено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
У законі окреслено коло осіб, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника
У законі окреслено коло осіб, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника / Фото: Колаж: Сьогодні

Українців цікавлять питання, пов'язані із пенсійними виплатами. Деякі люди, які втратили годувальника, у якого пенсійні виплати були більшими, цікавляться, чи можуть вони перейти на пенсію померлого родича.

Чи це можливо пояснив "На пенсії" незалежний консультант Сергій Коробкін.

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Чоловік, який отримує пенсію 2670 гривень, запитує, чи може він після смерті батька-інваліда війни перейти на його більшу пенсію. Виявилося, що в законі окреслено коло осіб, які мають право на пенсію через втрату годувальника.

Експерт пояснив, що право на таку пенсію мають:

  • діти померлого годувальника, які не досягли 18 років;
  • діти старші за цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;
  • у певних випадках це може бути дружина померлого чи його батьки.

Отже, якщо людина не входить до переліку, то не може отримати пенсію померлого родича, навіть якщо вона була більшою. Такі люди не мають права на виплати через втрату годувальника.

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Але, за словами Коробкіна, за певних умов можна претендувати на надбавку до пенсії як члена сім'ї померлого інваліда війни, що передбачено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Додаткові виплати восени

В Україні з 1 жовтня 2021 року для пенсіонерів віком від 75 до 80 років встановили мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони одержують додаткові виплати у розмірі 400 грн.

Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

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  • для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків та 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;
  • для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн.).

За півтора року, з січня 2020 року до серпня 2021 року, середня пенсія в Україні зросла на чверть і наразі становить 3866,84 гривні.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків із 1 квітня 2021 року.

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