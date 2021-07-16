Минцифры начало работать с Amazon

Они подписали "Меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрений инноваций в Украине"

Федоров заявил, что развитие облачных технологий в Украине - приоритет / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 15 июля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровым трансформаций в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл договорились о сотрудничестве. Среди направлений работа украинцев с облачным сервисом AWS.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.

"Развитие облачных технологий в Украине – приоритет в данный момент. Особенно для государственных органов власти. Это позволит снизить риски коррупции на закупках оборудования, существенно уменьшить расходы из бюджета и ускорить внедрение инноваций в государстве", – сказал Федоров.

Подписанный "Меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрений инноваций в Украине" предусматривает:

Развитие навыков работы с облачными технологиями. В рамках этой программы украинские учебные заведения присоединятся к AWS Academy. Этот ресурс ускорит обучение облачных технологий. Сервисы доступны неограниченному количеству студентов и преподавателей.

Поддержку во внедрении стратегии Министерства по развитию ИТ-инфраструктуры и распространении облачных технологий. Это смогут сделать за счет развития малого и среднего бизнеса и стартапов. Эти программы предлагают бесплатные инструменты для развития бизнеса, предоставляют ресурсы на использование облачных сервисов AWS, учебные программы и консультации экспертов.

Сотрудничество по вопросам модернизации ИТ-систем и политики Министерства в сфере облачных технологий.

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"В течение многих лет Amazon имел сильное, преданное и растущее сообщество клиентов в Украине. Мы приветствуем подписание этого Меморандума о взаимопонимании с украинским правительством и надеемся на совместную работу в направлении цифрового развития государства", – сказал Лиам Максвелл.

Ранее мы сообщали, что 5 июля американский предприниматель Джефф Безос официально ушел с поста генерального директора Amazon. Он пробыл на этой должности ровно 27 лет. За это время компания выросла из обычного книжного онлайн-магазина до гиганта розничной торговли мирового масштаба с ежегодным оборотом в 1,7 триллиона долларов.