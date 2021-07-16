Мінцифри почало працювати з Amazon

Вони підписали "Меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні"

Федоров заявив, що розвиток хмарних технологій в Україні - пріоритет / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 15 липня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Директор з цифрових трансформацій у державному секторі Amazon Web Services Ліам Максвелл домовились про співпрацю. Серед напрямів робота українців з хмарним сервісом AWS.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства та Комітету цифрової трансформації України.

"Розвиток хмарних технологій в Україні – пріоритет зараз. Особливо для державних органів влади. Це дозволить знизити ризики корупції на закупівлях обладнання, суттєво зменшити витрати з бюджету та пришвидшити впровадження інновацій у державі", – сказав Федоров.

Підписаний "Меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні" передбачає:

Розвиток навичок роботи з хмарними технологіями. У межах цієї програми українські навчальні заклади приєднаються до AWS Academy. Цей ресурс прискорить навчання хмарних технологій. Сервіси доступні необмеженій кількості студентів і викладачів.

Підтримку у впровадженні стратегії Міністерства з розвитку ІТ-інфраструктури та поширенні хмарних технологій. Це зможуть зробити за рахунок розвитку малого середнього бізнесу та стартапів. Ці програми пропонують безкоштовні інструменти для розвитку бізнесу, надають ресурси на використання хмарних сервісів AWS, навчальні програми та консультації експертів.

Співпрацю з питань модернізації ІТ-систем та політики Міністерства у сфері хмарних технологій.

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"Протягом багатьох років Amazon мав сильну, віддану і зростаючу спільноту клієнтів в Україні. Ми вітаємо підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння з українським Урядом і сподіваємося на спільну роботу в напрямі цифрового розвитку держави", – сказав Ліам Максвелл.

Раніше ми повідомляли, що 5 липня американський підприємець Джефф Безос офіційно пішов з поста генерального директора Amazon. Він пробув на цій посаді рівно 27 років. За цей час компанія виросла зі звичайного книжкового онлайн-магазину до гіганта роздрібної торгівлі світового масштабу із щорічним оборотом в 1,7 трильйона доларів.