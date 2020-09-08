Коронавирус давит экономику: Fitch улучшил глобальный прогноз, но не надолго

В агентстве сомневаются, что восстановление будет продолжаться

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз падения мирового ВВП на 2020 год до 4,4% с 4,6%, которых ожидало в июне. Как говорится в сентябрьском докладе Global Economic Outlook (GEO), восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось.

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Тем не менее, по мнению экспертов, темпы восстановления экономики могут вновь замедлиться в скором времени.

"Китай уже вернулся к докризисному уровню ВВП, и показатели розничных продаж в США, Франции и Великобритании превосходят февральский уровень, однако мы сомневаемся, что можно ожидать V-образного восстановления экономики", – считает главный экономист Fitch Ratings Брайан Култон.

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По его словам, серьезные проблемы с безработицей в Европе еще впереди, компании сокращают капиталовложения, и меры социального дистанцирования продолжают ограничивать потребление.

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"Мы не ожидаем, что нынешние темпы восстановления экономики сохранятся в ближайшие месяцы, поскольку позитивный импульс, связанный со снятием карантинных мер, ослабевает, проблемы рынка труда ограничивают потребительские расходы, в то время как компании сокращают капиталовложения. Кроме того, поскольку распространение коронавируса по-прежнему не взято под контроль, продолжающееся социальное дистанцирование и соответствующие ограничения будут сдерживать экономическую активность", - отмечает Култон.

Напомним, агентство Fitch оценило рейтинг Украины и дало "коронакризисный" прогноз. При этом аналитики предостерегли Украину от замораживания выполнения программы Международного валютного фонда (МВФ).

Кроме того, ранее МВФ подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует дополнительно более 8 трлн долларов. В МВФ также ожидают, что мировая экономика сократится в 2020 году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

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