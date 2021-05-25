Huawei полностью отказался от Android – китайцы выпустят новую ОС

Смартфоны китайского производителя уже очень скоро переведут на совершенно новую операционную систему. Это поможет компании восстановиться после санкций

Смартфоны Huawei "слезут" с Android / Фото: REUTERS/Michele Tantussi, JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images

Китайская компания Huawei, против технологий которой борются США, уже 2 июня запустит собственную операционную систему для смартфонов – Harmony OS. Использование собственной ОС означает, что Huawei больше не будет зависеть от Android.

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Это станет самым крупным шагом компании по компенсации урона, который ей нанесли американские санкции, пишет Reuters.

"Некогда крупнейший производитель смартфонов в мире, Нuawei сейчас занимает 6-е место в мире с долей рынка 4% в первом квартале 2021 года", - отметили аналитики.

Ранее США запретили Google оказывать техподдержку новым моделям смартфонов Huawei. Кроме того, для них закрыт доступ к Google Mobile Services – набору услуг для разработчиков, на котором основано большинство приложений для Android. Также санкции США ограничили способность китайской компании разрабатывать собственные чипы.

Претензии американской власти к Huawei сводятся к обвинениям в том, что китайская компания собирает данные пользователей и таким образом представляет угрозу для национальной безопасности США. Техногигант эти обвинения отрицает.

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Напомним, ранее в Huawei заявляли, что смогли бы конкурировать с Android разве что "через 300 лет". Однако теперь в компании уверены, что смогут занять собственную нишу на рынке мобильных операционных систем.

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