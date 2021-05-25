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Huawei повністю відмовився від Android – китайці випустять нову ОС

25 травня, 11:22

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Смартфони китайського виробника вже дуже скоро переведуть на абсолютно нову операційну систему. Це допоможе компанії відновитися після санкцій

Смартфони Huawei "злізуть" з Android

Смартфони Huawei "злізуть" з Android / Фото: REUTERS/Michele Tantussi, JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images

Китайська компанія Huawei, проти технологій якій борються США, вже 2 червня запустить власну операційну систему для смартфонів – Harmony OS. Використання власної ОС означає, що Huawei більше не залежатиме від Android.

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Це стане найбільшим кроком компанії з компенсації шкоди, якої їй завдали американські санкції, пише Reuters.

"Колись найбільший виробник смартфонів у світі, Нuawei зараз посідає 6-те місце в світі з часткою ринку 4% в першому кварталі 2021 року", – зазначили аналітики.

Раніше США заборонили Google надавати технічну підтримку новим моделям смартфонів Huawei. Крім того, для них закритий доступ до Google Mobile Services – набору послуг для розробників, на якому заснована більшість додатків для Android. Також санкції США обмежили здатність китайської компанії розробляти власні чіпи.

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Претензії американської влади до Huawei зводяться до звинувачень у тому, що китайська компанія збирає дані користувачів і таким чином є загрозою для національної безпеки США. Техногігант ці звинувачення заперечує.

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Нагадаємо, раніше в Huawei заявляли, що змогли б конкурувати з Android хіба що "через 300 років". Однак тепер у компанії впевнені, що зможуть зайняти власну нішу на ринку мобільних операційних систем.

Про те, як карантин мотивує українців освоювати смартфони і нові технології, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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