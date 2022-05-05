Топливо подорожает. К чему готовиться водителям в ближайшее время

В ближайшее время в Украине сохранится проблема с топливом. Также водителям стоит готовиться к подорожанию бензина и дизтоплива.
Об этом заявил руководитель гуманитарного штаба по Киевской области Алексей Кулеба на своей странице в телеграме.
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"В Украине, в том числе и в Киевской области, сейчас проблема с топливом. И очень прошу вас отнестись к этому с пониманием по возможности. В Украине продолжается полномасштабная война, оккупанты уничтожают нашу инфраструктуру, а это порождает проблемы с поставкой товаров. Конечно же, это касается и топлива. Во время войны подобные вещи предсказуемы и власть делает все, чтобы как можно быстрее наладить ситуацию. Понимаем также, что топливо подорожает. Это неизбежно, пока продолжается война", – сказал Алексей Кулеба.
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Также он отметил, что единственным поставщиком топлива для Украины будет Европейский Союз и соответственно цена на топливо будет на уровне с соседними странами.
Топливный кризис
- Две недели назад украинские автомобилисты столкнулись с острым дефицитом топлива. Спокойно заправиться сейчас также невозможно.
- Водители столкнулись с ограничениями на заправках – до 10 литров в одни руки.
- В конце апреля на заправках появился бензин А-95+. Его можно было приобрести в сетях "Автотранс", "Катрал", "Авиас", OKKO, Socar. Цены стартуют от 35,79 грн/л,а средняя цена на рынке 36,41 грн/л.
- Из-за дефицита бензина в Украине сети АЗС компании ОККО вынуждены были вводить ограничения на покупку бензина. Теперь эти правила постепенно ослабляются.