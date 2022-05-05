Топливо подорожает. К чему готовиться водителям в ближайшее время

Неутешительный прогноз дал Алексей Кулеба

Что будет с ценой на автогаз в ближайшее время / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В ближайшее время в Украине сохранится проблема с топливом. Также водителям стоит готовиться к подорожанию бензина и дизтоплива.

Об этом заявил руководитель гуманитарного штаба по Киевской области Алексей Кулеба на своей странице в телеграме.

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"В Украине, в том числе и в Киевской области, сейчас проблема с топливом. И очень прошу вас отнестись к этому с пониманием по возможности. В Украине продолжается полномасштабная война, оккупанты уничтожают нашу инфраструктуру, а это порождает проблемы с поставкой товаров. Конечно же, это касается и топлива. Во время войны подобные вещи предсказуемы и власть делает все, чтобы как можно быстрее наладить ситуацию. Понимаем также, что топливо подорожает. Это неизбежно, пока продолжается война", – сказал Алексей Кулеба.

Также он отметил, что единственным поставщиком топлива для Украины будет Европейский Союз и соответственно цена на топливо будет на уровне с соседними странами.

Топливный кризис