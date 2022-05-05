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Паливо подорожчає. До чого готуватися водіям найближчим часом

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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5 травня, 23:02
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Невтішний прогноз дав Олексій Кулеба
Що буде з ціною на автогаз найближчим часом
Що буде з ціною на автогаз найближчим часом / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Найближчим часом в Україні збережеться проблема з паливом. Також водіям варто готуватися до подорожчання бензину та дизпального.

Про це заявив керівник гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба на своїй сторінці в телеграмі.

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Повідомлення

"В Україні, зокрема й у Київській області, наразі є проблема з паливом. І дуже прошу вас поставитися до цього з розумінням по можливості. В Україні триває повномасштабна війна, окупанти знищують нашу інфраструктуру, а це породжує проблеми з постачанням товарів. Звісно, це стосується і пального. Під час війни подібні речі передбачувані і влада робить все, щоб якнайшвидше налагодити ситуацію. Розуміємо також, що паливо подорожчає. Це неминуче, доки триває війна", – сказав Олексій Кулеба.

Також він зазначив, що єдиним постачальником пального для України буде Європейський Союз і відповідно ціна на пальне буде на рівні із сусідніми країнами.

Паливна криза

  • Два тижні тому українські автомобілісти зіткнулися з гострим дефіцитом палива. Спокійно заправитися тепер також неможливо.
  • Водії зіткнулися з обмеженнями на заправках – до 10 літрів в одні руки.
  • Наприкінці квітня на заправках з'явився бензин А-95+. Його можна було придбати у мережах "Автотранс", "Катрал", "Авіас", OKKO, Socar. Ціни стартують від 35,79 грн/л, середня ціна на ринку 36,41 грн/л.
  • Через дефіцит бензину в Україні мережі АЗС компанії ОККО змушені були вводити обмеження на покупку бензину. Тепер ці правила поступово послаблюються.

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