Что можно делать с деньгами во время войны – все изменения Нацбанка

Запрет на некоторые финансовые операции продолжается / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нацбанк с начала полномасштабного вторжения России в Украину ввел ограничения, которые призваны снизить удар на украинскую экономическую систему.

"Сегодня" собрали основные изменения, касающиеся переводов, снятия наличных в Украине и за границей, а также иностранной валюты.

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Расчеты картами и снятие наличных

Украинцы могут рассчитываться безналичным способом без ограничений. Карточки и системы онлайн-банкинга работают как в Украине, так и за рубежом.

А вот на снятие наличных денег есть ограничения. Решением 24 февраля НБУ запретил снимать со счетов клиентов более 100 тыс. грн в день. На снятие наличных с валютных счетов сначала действовал полный запрет. Однако сейчас украинцы могут снимать 30 тыс. грн в день в эквиваленте.

А вот какие-либо операции с российскими или белорусскими рублями строго запрещены.

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Некоторое время возникали проблемы со снятием наличных денег в банкоматах. Поэтому магазины, аптеки, АЗС и почты начали выдавать наличные деньги на кассах. Раньше мы рассказывали, какие супермаркеты, и сколько денег могут выдать за один раз.

Покупка долларов и перевод иностранной валюты

24 февраля НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29, 25 грн. Уже в апреле украинцам разрешили покупать наличные доллары, евро и другие валюты. Купить безналичную валюту все еще не разрешено.

Нацбанк ввел следующие условия для учреждений:

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курс продажи наличной валюты может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения сделки (доллар не должен стоить дороже 32,18 грн);

курс покупки наличной валюты не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки (для доллара это 29,25 грн).

Также можно переводить иностранную валюту за границу. Однако есть нюансы. Без ограничений можно делать некоторые валютные переводы, а именно:

оплату обучения;

расходы, связанные со смертью граждан;

лечение в медицинских учреждениях;

транспортировка больных за границу.

Однако в целом за границу с собственных карт на карты физических лиц можно переводить до 100 тыс. грн (в эквиваленте) ежемесячно, это примерно 3,4 тыс. долларов.

Однако есть еще одно исключение. По запросу банков и волонтеров физическим лицам разрешено переводить иностранную валюту в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте по официальному курсу НБУ) для покупки ряда товаров за границей. Эти товары:

бронежилеты;

каски;

шлемы;

военная и тактическая форма, обувь, защитная одежда;

оптические приборы для слежения;

беспилотные летательные аппараты;

спальни мешки, карематы и т.д.

Наличные деньги за рубежом

С начала войны НБУ разрешил вывозить за границу валюту без ее декларирования. Недавно ограничения вернули, и теперь нужно декларировать валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте).

Ранее мы писали, что заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рекомендует пользоваться картами и не рисковать перевозкой наличных через границу.

"С одной стороны, мы понимаем, что семьи, чтобы ехать, должны иметь определенный ресурс, чтобы обеспечивать себя. С другой – мы всем объясняем, что вы пересекаете границу там, где работают отделения банков и можно прийти, положить эту валюту на счета, получить на нее мгновенную карту и ею рассчитываться где угодно, не иметь проблем с хранением наличных денег и ее декларированием", – объяснила Рожкова.

У многих украинцев возникают проблемы с обменом наличной гривны за границей, ведь не все обменные пункты хотят принимать гривну.

Но постепенно в некоторых начали предоставлять разрешение на такую финансовую операцию. Например, чтобы обменять деньги в Словакии, нужно обратиться в банк Tatra Banka с паспортом гражданина Украины или с загранпаспортом. Обмен на евро можно совершить в размере до 250 евро на одного человека в день.

Также это доступно в других банках. В частности, в Австрии это Raiffeisen bank и Erste Bank Oesterreich. В Румынии – Banca Comercială Română, Молдове – OTP Bank, а в Польше – PKO BP. Подробно о том, какие условия для обмена гривни в этих банках мы писали в этом материале "Сегодня".

А вот снять наличные в чужой стране не так просто с украинской картой, а в нынешней ситуации, когда в европейские страны хлынули беженцы, эта проблема приобретает особый характер.

Например, обналичить деньги без комиссии в испанском банкомате с чужой, да еще и украинской карты – вряд ли получится, поскольку комиссию за снятие за границей возьмет даже ваш банк. Но некоторые компании позволяют украинским пользоваться своими услугами без комиссий. Как снять наличные без комиссии в Испании, читайте здесь .

"Сегодня" также объясняли, как снять наличные в Германии, а также Польше.

Читайте и о том, когда Нацбанк разморозит официальный курс доллара.