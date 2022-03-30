Как снять наличку в Испании без комиссии – особенности для украинцев

Рассказываем, какое решение придумали для украинцев в этой европейской стране

Инструкция по снятию налички в Испании для украинцев / Фото: Getty Images, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Снять наличные в чужой стране не так то просто с украинской карточкой, а в нынешней ситуации, когда в европейские страны хлынули беженцы, эта проблема приобретает особый характер.

"Сегодня" рассказывают, как украинцы могут снять наличные в Испании без комиссии.

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Обналичить деньги без комиссии в испанском банкомате с чужой, да еще и украинской карточки – вряд ли получится, поскольку комиссию за снятие за границей возьмет даже ваш банк.

Но на период войны для украинских беженцев придумали выгодное решение.

Испанская международная группа BBVA предлагает украинским беженцам без вида на жительство открыть открыть основной платежный счет абсолютно бесплатно и по этому счету предусмотрены такие услуги:

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внесение средств наличными в евро;

снятие наличных в евро в офисах BBVA или в банкоматах, расположенных в Испании или других государствах-членах Евросоюза;

платежные операции с использованием дебетовой или карты для выплат, включая онлайн-платежи в Евросоюзе;

Обычно, за обслуживание такого счета с клиента взимается ежемесячная комиссия, но для украинцев, которые попали в трудное положение эта комиссия отменяется.

Снятие налички в Германии

В этой стране тоже не так просто с карточками украинского образца, поскольку в ФРН почти не принимают Visa и Mastercard, соответственно, снять наличку в местных банкоматах практически невозможно.

Единственный выход, чтобы снимать деньги без комиссии – оформить в немецком банке карточку Electronic cash (Girocard). С нее вы сможете бесплатно снимать деньги в таких банкоматах:

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Sparkasse;

Volks und Raiffeisenbanken;

Cash Group.

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