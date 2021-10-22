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"Укрзалізниця" попередила українців про затримки поїздів: список рейсів

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
22 жовтня, 15:23
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Поїзди можуть приїжджати із затримкою від 5 хвилин до 1,5 години

"Укрзалізниця" попередила українців, які збираються подорожувати поїздами компанії, про затримки рейсів через ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба.

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Поїзди можуть приїжджати із затримкою від 5 хвилин до 1,5 години на станції: Миронівка, П’ятихатки-Стик., Тимкове, Бурти та Херсон. Причиною стали колійні роботи а дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка (Сміла).

А на станціях Здолбунів, Миронівка, Підволочиськ, Вапнярка, Ворожба та Гребінка, з 25 по 27 жовтня, затримки будуть через проведення робіт на станції Козятин-1.

Також, через ремонтні роботи, пізніше на півгодини прибуватимуть до Києва поїзди:

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  • № 748 Львів — Київ;
  • № 764 Одеса — Київ;
  • № 716 Перемишль — Київ.

А до Львова, пізніше на 20-25 хвилин, прибуватимуть поїзди:

  • № 747 Київ — Львів;
  • № 715 Київ — Перемишль.

Ремонтні роботи триватимуть майже тиждень, до 29 жовтня.

Доповнюється...

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