"Укрзалізниця" попередила українців про затримки поїздів: список рейсів

Поїзди можуть приїжджати із затримкою від 5 хвилин до 1,5 години

"Укрзалізниця" попередила українців, які збираються подорожувати поїздами компанії, про затримки рейсів через ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба.

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Поїзди можуть приїжджати із затримкою від 5 хвилин до 1,5 години на станції: Миронівка, П’ятихатки-Стик., Тимкове, Бурти та Херсон. Причиною стали колійні роботи а дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка (Сміла).

А на станціях Здолбунів, Миронівка, Підволочиськ, Вапнярка, Ворожба та Гребінка, з 25 по 27 жовтня, затримки будуть через проведення робіт на станції Козятин-1.

Також, через ремонтні роботи, пізніше на півгодини прибуватимуть до Києва поїзди:

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№ 748 Львів — Київ;

№ 764 Одеса — Київ;

№ 716 Перемишль — Київ.

А до Львова, пізніше на 20-25 хвилин, прибуватимуть поїзди:

№ 747 Київ — Львів;

№ 715 Київ — Перемишль.

Ремонтні роботи триватимуть майже тиждень, до 29 жовтня.

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