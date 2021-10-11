"Укрзалізниця" відновила рейси в Європу: куди можна поїхати

"Укрзалізниця" поновила міжнародне сполучення з п'ятьма європейськими країнами.
Про це нагадали у пресслужбі компанії.
Наразі українці можуть подорожувати до:
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- Угорщини та Австрії: Київ – Будапешт – Відень;
- Словаччини: Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чієрна над Тисою;
- Польщі: Київ – Перемишль;
- Молдови: Одеса – Кишинів.
Зазначимо, що після півторарічної перерви, 10 жовтня, відправився у перший рейс швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ — Перемишль (Польща).
Квитки за кордон можна придбати у залізничних касах та на сайті "Укрзалізниці".
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