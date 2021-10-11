"Укрзалізниця" відновила рейси в Європу: куди можна поїхати

Наразі українці можуть подорожувати до п'ятьох європейських країн

Квитки за кордон можна придбати у залізничних касах / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" поновила міжнародне сполучення з п'ятьма європейськими країнами.

Про це нагадали у пресслужбі компанії.

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Наразі українці можуть подорожувати до:

Угорщини та Австрії: Київ – Будапешт – Відень;

Словаччини: Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чієрна над Тисою;

Польщі: Київ – Перемишль;

Молдови: Одеса – Кишинів.

Зазначимо, що після півторарічної перерви, 10 жовтня, відправився у перший рейс швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ — Перемишль (Польща).

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Квитки за кордон можна придбати у залізничних касах та на сайті "Укрзалізниці".

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