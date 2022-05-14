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Правила виходу на пенсію змінили – хто з українців може зробити це раніше

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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14 травня, 07:14
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Розповідаємо, який закон змінить життя українських пенсіонерів і для кого відновить пенсійну справедливість
Українцям дозволили достроково виходити на пенсію
Українцям дозволили достроково виходити на пенсію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні зміняться правила дострокового виходу на пенсію для деяких громадян.

Це передбачає закон "Про внесення зміни до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства", який щойно набув чинності.

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За словами нардепів, цей документ має відновити справедливість у пенсійних питаннях.

Отже, українцям дали право вийти на пенсію достроково, а саме – за півтора роки до досягнення пенсійного віку та за умови наявності повного страхового стажу, у разі розірвання трудового контракту у зв’язку зі скороченням штату чи ліквідацією компанії.

Щоб це зробити, працівник має стати на облік держслужби зайнятості і якщо йому не знайдуть підходящу роботу або працівник не відповідатиме займаній посаді за станом здоров’я – на пенсію можна вийти раніше.

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Дострокова пенсія для батьків

Ще одне нововведення, це можливість дострокового виходу на пенсію для матерів та батьків багатодітних сімей, а також ті, хто на утриманні має дітей із рідкісними тяжкими захворюваннями, які не мають встановленої інвалідності.

А також тих жінок, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, які виховують дитину з інвалідністю (після 50 років і за наявності 15-річного стажу).

Якщо йдеться про батька, то право на достроковий вихід на заслужений відпочинок мають чоловіки, які виховували самостійно п’ятьох або більше дітей, або дітей із інвалідністю (по досягненню 55-річного віку та наявності 20 років страхового стажу).

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"Сьогодні" раніше писали, яким українцям по-новому почнуть нараховувати пенсії, і розповідали, хто отримає виплати на 1,5 тис. грн більше.

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