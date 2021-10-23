Як заощадити гроші на мрію – поради експерта

Перш ніж почати відкладати гроші, порахуйте витрати

Часто українці мріють про власне авто, квартиру чи відпустку, але назбирати ніяк не можуть, хоча і відкладають частину доходів. Проте через якийсь час гроші витрачаються на інше.

"Сьогодні" запитали у фінансового експерта, як заощадити на мрію.

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"Є одна велика мрія. Мрія – це накопичити на машину. Щомісяця я намагаюся відкласти якусь суму, але приходять моменти. Я дуже добра – дочка попросить, я дістаю, і відразу ж вони у мене зникають", – розповіла жителька Святопетрівського Тетяна Долгова.

Тетяна мріє вже 10 років. Але грошей досі не вистачає. То як же накопичити? От один з варіантів: ховати частину заробленого у коробку. Або відкрити депозит, звідки гроші знімати не можна. Лайфхак від фінансистів: перш ніж почати відкладати гроші – порахуйте витрати.

"Почніть вести бюджет, куди ви ці гроші витрачаєте. Облік витрат. І коли людина записала всі свої витрати – вона чітко може побачити, знайти ті чорні діри, куди гроші витікають, а можна було б їх не витрачати", – каже фінансовий експерт Марина Ждан.

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Зароблене радять розкладати по конвертах. Половину – на нагальні потреби: їжа, мобільний зв'язок, комуналка. 10 відсотків – на непередбачувані, стільки ж – на задоволення для себе, якісь розваги. А третину – можна відкласти.

"Я буду пробувати депозит. І розписувати все, на що мені треба витратити. Витрати мої. Буду все планувати. Тому що конверт це точно не для мене", – каже Тетяна, після почутих порад.

Сергій, як і Тетяна, теж колись мріяв про своє авто. І йому вдалося на нього зібрати. Продав стару машину, трохи доклав і взяв кредит на 2 роки. А віддав – за рік. Як йому це вдалося?

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"Я відмовив собі у поїздці на море, зимою на лижі. Хоча я це дуже люблю. Але я знав, що якщо я сплачу кредит, мені стане легше жити", – каже хореограф Сергій Костецький.

Та чоловік не тільки заощаджував, а й більше працював, аби швидше погасити кредит.

Щоб легко підрахувати усе витрачене, можна встановити застосунок у телефоні. Сюди ви вносите усе, що оплачуєте. Продукти, проїзд, подарунки, комуналку. І бачите, на що найбільше йде грошей. Приміром, ви на роботі щодня купуєте капучіно вартістю 27 гривень. Це півтисячі на місяць та близько шести тисяч на рік.

Раніше ми повідомляли, що десятки тисяч гривень українці витрачають на непотрібний одяг, який припадатиме пилом в гардеробі роками. Психологи вбачають у цьому ментальну проблему – таким чином людина намагається підвищити самооцінку.

Нагадаємо, кожен п'ятий українець економить на взутті і шукає босоніжки, кросівки і чоботи дешевше. Найчастіше невисока вартість приваблює молодь до 25 років. Але такого взуття часто не вистачає навіть на один сезон – проблеми з дешевим взуттям виникали у трьох з чотирьох опитаних покупців. Такі результати показало опитування Gradus Research.