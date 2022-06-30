"Укрпошта" йде з деяких територій – що буде з пенсіями українців

Розповідаємо, коли "Укрпошта" може повернутися до нормальної роботи

"Укрпошта" відновить роботу лише після деокупації / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" припиняє свою діяльність на окупованих територіях Херсонської області.

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

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Зазначається, що поштовий оператор тримався чотири місяці в умовах окупації і продовжував виплачувати людям пенсії і соціальні допомоги.

"З перших днів окупації ми перестали отримувати грошове підкріплення на виплату пенсій. Збирати гроші за рахунок оплати комунальних і грошових переводів ставало все важче", – заявив представник Херсонської дирекції АТ "Укрпошта".

Роботу буде відновлено після встановлення української влади на тимчасово окупованих територіях.Тоді "Укрпошта" виплатить усю заборгованість по пенсіям і соціальним допомогам за весь період окупації.

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Що буде з пенсіями?

Усі нараховані пенсії не скасовуються, вони просто акумулюються на рахунках в Ощадбанку. Також їх можна отримати на підконтрольній території в будь-якому відділенні Ощадбанку.

"Тим, хто не зможе отримати пенсію на підконтрольній території, Укрпошта її привезе після деокупації. Весь колектив робив все можливе, щоб пенсіонери отримували пенсію чотири місяці окупації. На жаль зараз це робити стало неможливим", – зазначається в повідомленні.

Укрпошта підіймає тарифи

З п’ятниці, 1 липня, поштовий оператор вимушений переглянути тарифи через збільшення логістичних витрат на доставку.

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В середньому доставити посилку Україною стане дорожче на 14%, а в межах однієї області – на 13%.

Послуга "Укрпошта Експрес" подорожчає на 14% для пересилки в межах області та на 16% – у межах України.

Детальніше про ціни на конкретні тарифи, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, де можна купити нову марку "Укрпошти" і розповідали, що "Укрпошті" видали дозвіл на купівлю банку.