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Тепер не просто поштовий оператор: "Укрпошта" дозволили купити банк

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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24 червня, 18:49
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На купівлю власного банку та відповідну інфраструктуру Укрпошті, за попередніми підрахунками, знадобиться щонайменше мільярд гривень
Укрпошта стане власником банку
Укрпошта стане власником банку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Антимонопольний комітет України дозволив "Укрпошті" придбати "Альпарі Банк". Раніше поштовий оператор хотів самостійно надавати банківські послуги, але проти цього виступив Національний банк.

Як написав у своєму Telegram-каналі гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, угоду ще має схвалити Нацбанк.

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За його словами, купівля "Укрпоштою" банку допоможе заощадити кошти країні, для якої зараз важлива кожна гривня в бюджеті.

"В умовах, коли багато відділень банків закрито, немає зв'язку і там працює виключно Укрпошта, дуже важливою є поява сучасних банківських послуг. Укрпошта взялася за це завдання", – пише Ігор Смілянський.

Крім того, у відділеннях поштового оператора українці зможуть отримувати банківські послуги, а саме:

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  • переводити гроші:
  • поповнювати банківські картки.

Попереду всіх

Наприкінці травня 2022 року "Укрпошта" випустила нову військову марку "Російський військовий корабель… ВСЕ". У день випуску її можна було купити лише у відділеннях, а потім розпочалися онлайн-продажі.

А тепер різну сувенірну продукцію від Укрпошти можна не лише в Україні. Справа в тому, що "Укрпошта" стала першою поштою у світі з онлайн-магазином на eBay.

Раніше ми писали, яку нову послугу запустила "Укрпошта", та розповідали, що в Україні випустять марку із зображенням Володимира Путіна.

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