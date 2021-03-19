Місцевому бізнесу, який постраждав від локдауну, обіцяють подвоїти виплати

Зеленський обіцяє доплачувати громадянам і бізнесу в червоній зоні – новини України

Запроваджуючи локдаун і посилюючи карантин на місцях, місцева влада мусить подумати про підтримку тих категорій громадян і бізнесу, які постраждають через обмеження червоної зони.

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Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського щодо посилення карантину в окремих регіонах

Глава держави чекає від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб уже наступного тижня розглянути та затвердити їх на Конгресі місцевих та регіональних влад.

Зеленський каже, що додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%, збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі.

"Щоб надання допомоги було максимально прозорим, а головне – швидким, воно має відбуватися завдяки порталу й додатку "Дія", які уже успішно показали себе на національному рівні в січні цього року", – підкреслив президент.

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Він також звернувся до Верховної Ради бути готовою в максимально короткі строки ухвалити всі зміни, що стануть необхідними для втілення пропозицій місцевих влад та уряду.

Нагадаємо, що саме через додаток "Дія" фізособи-підприємці подавали заяви на виплату карантинних 8000 гривень.

Окрім того, у грудні-2020 Верховна Рада ухвалила закон щодо прощення боргів і податкових канікул.

Всі подробиці в спецтемі Локдаун в Україні

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