Местному бизнесу, пострадавшему от локдауна, обещают удвоить выплаты

Зеленский обещает доплачивать гражданам и бизнесу в красной зоне – новости Украины

Вводя локдаун и усиливая карантин на местах, местные власти должны подумать о поддержке категорий граждан и бизнеса, которые пострадают из-за ограничений красной зоны.

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Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского по поводу усилению карантина в отдельных регионах

Глава государства ожидает от местным властей соответствующих предложений, чтобы уже на следующей неделе рассмотреть и утвердить их на Конгрессе местных и региональных властей.

Зеленский говорит, что дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размерам помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральные власти добавят 100%, увеличив таким образом суммы поддержки людей и бизнеса вдвое.

"Чтобы оказание помощи было максимально прозрачным, а главное – быстрым, оно должно происходить благодаря порталу и приложению" ДіЯ", которые уже успешно показали себя на национальном уровне в январе этого года", – подчеркнул президент.

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Он также обратился к Верховной Раде быть готовой в максимально короткие сроки принять все изменения, которые станут необходимыми для воплощения предложений местных властей и правительства.

Напомним, что именно через приложение "ДіЯ" физлица-предприниматели подавали заявки на выплату карантинных 8000 гривен.

Кроме того, в декабре 2020 Верховная Рада приняла закон о прощении долгов и налоговых каникулах.

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