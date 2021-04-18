Долар і локдаун: куди піде курс

На тижні, що минає, долар нарешті "визначився" з трендом. І він, на жаль, виявився висхідним – гривня ослабла, хоча і не набагато. Чого очікувати від курсу на наступному тижні, з урахуванням того, що епідеміологічна ситуація в країні не поліпшується, а загострення на Донбасі триває, з'ясував сайт "Сьогодні".

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Починаючи з понеділка курс готівкового долара коливався хвилеподібно, до п'ятниці закріпився вище 28 грн/долар – 28,04. Тобто за тиждень гривня подешевшала на 6 копійок як у продажу, так і в покупці. При цьому спред (різниця між курсом продажу і покупки) поступово звузився з 23 копійок до 19 копійок. Банкіри впевнені, що долар і далі міцнішатиме.

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Нацбанк зміцнив гривню на понеділок до 27,90 грн/долар, вже з вівторка почав її послаблювати. До п'ятниці курс встановився на рівні 27,96 грн/долар. Такий же курс залишається і на вихідні. На відміну від готівкового курсу, офіційний безготівковий курс з п'ятниці по п'ятницю не тільки змінився "на користь" гривні на 7 копійок, а й виявився нижчим за 28 грн/долар. На понеділок, 19 квітня, регулятор встановив курс 27,98 грн/долар.

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що крім традиційних факторів, які формують курс – це баланс попиту і пропозиції на міжбанківському валютному ринку і результати щотижневого аукціону Мінфіну з продажу цінних паперів держави (ОВДП), на ситуацію вплинуло рішення Нацбанку про зміну облікової ставки рефінансування. Тобто відсотка, під який регулятор позичає комбанкам гривню. Нацбанк підвищив облікову ставку відразу на 1% – з 6,5% до 7,5% річних, і це надавило на курс гривні, ослабивши його.

Олександр Охріменко називає цей вплив незначним, адже в Україні, за його словами, облікова ставка – скоріше інформативний, ніж монетарний інструмент.

"Облікова ставка добре працює в умовах розвиненого кредитування, а у нас вона служить індикатором для інвесторів, які вкладаються в наші ОВДП, – говорить Олександр Охріменко. – Це може незабаром підняти ставки по ОВДП, бо останній аукціон, як і передостанній, показав низький інтерес інвесторів до гривневих цінних паперів через невисокі відсотків по них. Було продано ОВДП всього 1,6 млрд грн, на 500 тис. грн більше, ніж позаминулого вівторка. Мінфіну зараз не потрібні значні запозичення. Однак їх відсутність ослаблює гривню, бо немає припливу валюти на міжбанк, і за найменшого перевищеня попиту над пропозицією курс долара відразу зростає. Як було на цьому тижні".

Олег Пендзин пов'язує ослаблення гривні з активізацією імпортерів критичного імпорту – це перш за все нафтопродукти. Але сподівається, що наступні аукціони пройдуть з більш високою обліковою ставкою – близько 11% річних – і виявляться успішнішими. Також, за його словами, рятують ситуацію імпортери, перш за все це аграрії, які закуповують пальне до посівної, і металурги.

Нарешті Андрій Шевчишин говорить, що гривня ослабла ще й тому, що нерезиденти почали позбуватися наших ОВДП.

"За даними НБУ, за 12-15 квітня нерезиденти скоротили свої портфелі ОВДП на 2,5 млрд. грн, а з початку квітня – на 5,3 млрд грн (близько 4% від загальної суми портфеля ОВДП), – зазначив Андрій Шевчишин. – Очевидно, що ці обсяги конвертуються в долар на тлі ризиків і відсутності альтернатив розміщення коштів. Ключові побоювання ринку, насамперед нерезидентів, формуються на тлі ризику ескалації військових дій".

Чого очікувати наступного тижня

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Експерти очікують або стабілізацію курсу гривні, або її подальше ослаблення.

"Курс вище 28 грн/долар буде наступного тижня однозначно, але не набагато, не вище 28,1. Та при цьому можливі щоденні коливання курсу, викликані діями імпортерів, як уже було на цьому тижні", – прогнозує Олександр Охріменко.

Олег Пендзин також говорить, що ближче до кінця квітня на нас чекає ослаблення курсу гривні вище 28 грн/долар. Одна з причин – зростаючий попит на валюту з боку імпортерів, друга – можливе продовження виходу нерезидентів з ОВДП і погашення попередніх позик на тлі відсутності нових – для перекредитування.

Найбільш песимістичний прогноз у Андрія Шевчишина. Він стверджує, що побоювання ескалації конфлікту на сході України стають головним драйвером покупок валюти з боку нерезидентів, до яких підключився і бізнес, а також, у міру можливості, населення.

"Попит нерезидентів на ОВДП не тільки впав, але й формується зворотний відтік. Регулятор також погіршив прогноз зростання ВВП країни у 2021 році з 4,2% до 3,8% і прогнозує до кінця року інфляцію 8%, а не 5%. Можна очікувати подальшого ослаблення гривні і руху в зону 28,5 гривні за долар в перспективі наступного тижня", – аргументував Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

Андрій Шевчишин і Олег Пендзин однозначно радять: за можливості купувати долари.

"Тому, хто інвестує в готівкову валюту "у довгу" – рік і більше, варто продовжувати покупку доларів, бо девальвація може початися в будь-який момент", – говорить Андрій Шевчишин.

Олександр Охріменко поки не радить позбуватися гривневих депозитів. Однак відкривати нові або продовжувати ті, що закінчилися, тим більше на тривалий строк (9-12 місяців), не рекомендує.

"Зараз середня ставка за гривневими депозитами понад 8% річних. До кінця другого кварталу на них можна заробити більше, ніж на зміцненні долара", – роз'яснив Олександр Охріменко.

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Експерти радять купувати готівкову валюту тільки в банках або обмінних пунктах, хоча курс там і вищий, і не користуватися послугами сайтів, де курс вигідніший. У спробі заощадити можна купити такі якісні фальшивки, які визначить не кожний пристрій для перевірки грошей.

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