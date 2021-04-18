Доллар и локдаун: куда пойдет курс

На уходящей неделе доллар наконец-то "определился" с трендом. И он, увы, оказался восходящим – гривня ослабла, хотя и ненамного. Чего ожидать от курса на следующей неделе, с учетом того, что эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается, а обострение на Донбассе продолжается, выяснил сайт "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Начиная с понедельника курс наличного доллара колебался волнообразно, к пятнице закрепился выше 28 грн/доллар – 28,04. То есть за неделю гривня подешевела на 6 копеек как в продаже, так и в покупке. При этом спрэд (разница между курсом продажи и покупки) постепенно сузился с 23 копеек до 19 копеек. Банкиры уверены, что доллар и дальше будет крепчать.

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Нацбанк, укрепивший гривню на понедельник до 27,90 грн/доллар, уже со вторника начал ее ослаблять. К пятнице курс установился на уровне 27,96 грн/доллар. Такой же курс остается и на выходные. В отличие от наличного курса, официальный безналичный курс с пятницы по пятницу не только изменился "в пользу" гривни на 7 копеек, но и оказался ниже 28 грн/доллар. На понедельник, 19 апреля, регулятор установил курс 27,98 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что помимо традиционных факторов, которые формируют курс – это баланс спроса и предложения на межбанковском валютном рынке и результаты еженедельного аукциона Минфина по продаже ценных бумаг государства (ОВГЗ), на ситуацию повлияло решение Нацбанка об изменении учетной ставки рефинансирования. То есть процента, под который регулятор ссужает комбанкам гривню. Нацбанк повысил учетную ставку сразу на 1% – с 6,5% до 7,5% годовых, и это надавило на курс гривни, ослабив его.

Александр Охрименко называет это влияние незначительным, так как в Украине, по его словам, учетная ставка скорее информативный, чем монетарный инструмент.

"Учетная ставка хорошо работает в условиях развитого кредитования, а у нас она служит индикатором для инвесторов, которые вкладываются в наши ОВГЗ, – говорит Александр Охрименко. – Это может вскоре поднять ставки по ОВГЗ, так как последний аукцион, как и предпоследний, показал низкий интерес инвесторов к гривневым ценным бумагам из-за невысоких процентов по ним. Было продано ОВГЗ всего 1,6 млрд грн, на 500 тыс. грн больше, чем в позапрошлый вторник. Минфину сейчас не нужны значительные заимствования. Однако их отсутствие ослабляет гривню, так как нет притока валюты на межбанк и при малейшем превышении спроса над предложением курс доллара сразу растет. Как было на этой неделе".

Олег Пендзин связывает ослабление гривни с активизацией импортеров критического импорта – это прежде всего нефтепродукты. Но надеется, что следующие аукционы пройдут с более высокой учетной ставкой – около 11% годовых – и окажутся успешнее. Также, по его словам, спасают ситуацию импортеры, прежде всего это аграрии, закупающие топливо к посевной, и металлурги.

Наконец Андрей Шевчишин говорит, что гривня ослабела еще и потому, что нерезиденты начали избавляться от наших ОВГЗ.

"По данным НБУ, за 12-15 апреля нерезиденты сократили свои портфели ОВГЗ на 2,5 млрд. грн, а с начала апреля – на 5,3 млрд грн (около 4% от общей суммы портфеля ОВГЗ), – отметил Андрей Шевчишин. – Очевидно, что данные объемы конвертируются в доллар в силу рисков и отсутствия альтернатив размещения средств. Ключевые опасения рынка, в первую очередь нерезидентов, формируются на фоне риска эскалации военных действий".

Чего ожидать на следующей неделе

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Эксперты ожидают либо стабилизации курса гривни, либо ее дальнейшего ослабления.

"Курс выше 28 грн/доллар будет на следующей неделе однозначно, но ненамного, не выше 28,1. Но при этом возможны ежедневные колебания курса, вызванные действиями импортеров, как уже было на этой неделе", – прогнозирует Александр Охрименко.

Олег Пендзин также говорит, что ближе к концу апреля нас ожидает ослабление курса гривни выше 28 грн/доллар. Одна из причин – растущий спрос на валюту со стороны импортеров, вторая – возможное продолжение выхода нерезидентов из ОВГЗ и погашение предыдущих займов на фоне отсутствия новых – для перекредитования.

Самый пессимистичный прогноз у Андрея Шевчишина. Он утверждает, что опасения эскалации конфликта на востоке Украины становятся главным драйвером покупок валюты со стороны нерезидентов, к которым подключился и бизнес, а также, по мере возможности, население.

"Спрос нерезидентов на ОВГЗ не только упал, но и формируется обратный отток. Регулятор также ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 4,2% до 3,8% и прогнозирует к концу года инфляцию 8%, а не 5%. Можно ожидать дальнейшего ослабления гривни и движения в зону 28,5 гривни за доллар в перспективе следующей недели", – аргументировал Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Андрей Шевчишин и Олег Пендзин однозначно советуют: по возможности покупать доллары.

"Тому, кто инвестирует в наличную валюту "в долгую" – год и более, стоит продолжать покупку долларов, так как девальвация может начаться в любой момент", – говорит Андрей Шевчишин.

Александр Охрименко пока не советует избавляться от гривневых депозитов, но открывать новые или продлевать закончившиеся, тем более на длительный срок (9-12 месяцев), не рекомендует.

"Сейчас средняя ставка по гривневым депозитам более 8% годовых. До конца второго квартала на них можно заработать больше, чем на укреплении доллара", – разъяснил Александр Охрименко.

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Эксперты советуют покупать наличную валюту только в банках или обменных пунктах, хотя курс там и выше, и не пользоваться услугами сайтов, где курс более выгодный. В попытке сэкономить можно купить такие качественные фальшивки, которые определит не каждое устройство для проверки денег.

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