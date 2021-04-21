Депутат "Слуги народу" вдарив людину і спустив шини декільком автомобілям в Чернігові. Відео

Реклама

Народний депутат "Слуги народу" Олег Семінський, переговори якого з кримінальним авторитетом були нещодавно оприлюднені у ЗМІ, виявився замішаним ще в одному скандалі. Чернігівські ЗМІ опублікували відео, на якому "слуга народу" під прикриттям своєї охорони б'є людину і спускає шини авто. Згідно із повідомленням, інцидент трапився під час виборів. Приводом для конфлікту стало те, що місцевий бізнесмен спробував зняти незаконно розміщені плакати "Слуги народу" зі своїх рекламних площин. Семінський із численною охороною прибув на місце події, вдарив чоловіка і спустив шини на його та інших авто. Інцидент був знятий на відео.

В тренді Нервозність на ринку. Чому бензину і дизпальному загрожує нове зростання цін

Реклама

"Я стояв біля свого автомобіля, який знаходився в 50 м від бордів, коли до мене підбігла група молодих людей на чолі з народним депутатом Семінським, який завдав мені удар в область шиї... Потім він почав спускати колеса автомобілів", – розповідає потерпілий. Незважаючи на те, що на відео чітко видно, як нардеп спускає шини автомобілів, у коментарі ЗМІ він сказав, що приїхав без охорони, прогулювався, побачив спущені колеса авто і вирішив допомогти власнику їх підкачати.

Нагадаємо, Олег Семінський є скандально відомим депутатом "Слуги народу". Цензор.Нет опублікував розшифровки розмови Олега Семінського з Андрієм Мельником, якого ЗМІ також називають "авторитетною в певних колах людиною". На ній співрозмовники обговорюють плани з вимагання частки в "Нафтогазвидобуванні", де Семінський колись працював директором, а також хвалиться своїм мандатом і причетністю до команди чинної влади. Раніше Семінський публічно називав Мельника "ватажком банди", що організувала його викрадення, яке сам Семінський використовує для вимагання частки в "Нафтогазвидобуванні", що належить родині засновника компанії Миколи Рудьковського. Нардеп Олег Семінський також є фігурантом записів, в яких висловив готовність заплатити 7 мільйонів за мандат будь-якої партії. Достовірність обох записів нардеп визнав.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама