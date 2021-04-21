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Депутат "Слуги народа" ударил человека и спустил шины нескольким автомобилям в Чернигове. Видео

21 апреля, 10:48

Ирина Ненько Ирина Ненько

Олег Семинский оказался замешанным еще в одном скандале

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Народный депутат "Слуги народа" Олег Семинский, переговоры которого с криминальным авторитетом были недавно обнародованы в СМИ, оказался замешанным еще в одном скандале. Черниговские СМИ опубликовали видео, на котором "слуга народа" под прикрытием своей охраны бьет человека и спускает шины авто. Согласно сообщениям, инцидент случился во время выборов. Поводом для конфликта стало то, что местный бизнесмен попытался снять незаконно размещенные плакаты "Слуги народа" со своих рекламных плоскостей. Семинский с многочисленной охраной прибыл на место события, ударил мужчину и спустил шины на его и других авто. Инцидент был снят на видео.

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"Я стоял возле своего автомобиля, который находился в 50 м от бордов, когда ко мне подбежала группа молодых людей во главе с народным депутатом Семинским, который нанес мне удар в область шеи... Потом он начал спускать колеса автомобилям", – рассказывает пострадавший. Несмотря на то, что на видео четко видно, как нардеп спускает шины автомобилям, в комментарии СМИ он сказал, что приехал без охраны, прогуливался, увидел спущенные колеса авто и решил помочь владельцу их подкачать.

Напомним, Олег Семинский является скандально известным депутатом "Слуги народа". Цензор.Нет опубликовал расшифровки разговора Олега Семинского с Андреем Мельником, которого СМИ также называют "авторитетным в определенных кругах человеком". На ней собеседники обсуждают планы по вымогательству долей в "Нефтегаздобыче", где Семинский когда-то работал директором, а также хвастается своим мандатом и причастностью к команде действующей власти. Ранее Семинский публично называл Мельника "главарем банды", организовавшей его похищение, которое сам Семинский использует для вымогательства доли в "Нефтегаздобыче", принадлежащей семье основателя компании Николая Рудьковского. Нардеп Олег Семинский также является фигурантом записей, в которых выразил готовность заплатить 7 миллионов за мандат любой партии. Достоверность обеих записей нардеп признал.

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