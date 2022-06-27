Шанси знайти роботу тануть? На які вакансії в Україні найбільша конкуренція

Розповідаємо, як у червні змінилася ситуація з активністю людей на сайтах з пошуку роботи, і які посади зараз мають найбільший попит

Пошукачі роботи стали дуже активними у червні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На початку повномасштабного вторгнення РФ ринок праці в Україні завмер. Роботу і не пропонували, і не шукали. Проте після першого шоку ситуація умовно стабілізувалася, і тоді кількість пошукачів роботи різко збільшилася. Причина в тому, що відбулося багато звільнень, заробітки постійно зменшуються, а нових вакансій обмаль.

Так, за рік кількість пошукачів роботи зросла в 4 рази. Про те, що відбувається на ринку праці, "Сьогодні" розповіли аналітики кадрового порталу grc.ua.

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Вакансій значно менше, ніж кандидатів

У червні ринок праці поступово відновлюється, проте все ще на порталі вакансій менше у 4,5 разів, ніж було до повномасштабної війни. Попри таку ситуацію, люди дуже активно відгукуються на вакансії, бо їм потрібна робота.

"Пошукачі проявляють більшу активність. Це зрозуміло: більшість українців або втратили роботу, або отримують не повну заробітну плату. Бажаючих знайти роботу чи підробіток набагато більше, ніж вакансій. Щотижня додається майже 10% нових користувачів сайту grc.ua, тривалість сеансу (тобто час, скільки пошукач користується сайтом та шукає інформацію про вакансії) на 89% більше, ніж у аналогічний період минулого року", – зазначають аналітики.

За даними сайту, протягом минулого тижня люди 12 тис. разів відгукнулися на пропозиції роботодавців. При цьому активність зазвичай влітку спадає, і люди починають шукати роботу у вересні, коли починається бізнес сезон.

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Статистика показує, що у червні на 1 вакансію в середньому відгукуються 12 осіб. В минулих роках у цей час конкуренція була меншою в кілька разів.

"Кандидати змінили своє ставлення до процесу пошуку роботи. Все рідше пошукачі просто чекають, поки роботодавець зверне на них увагу і все частіше використовують для пошуку роботи всі доступні канали", – ідеться в аналізі.

Найбільша конкуренція є у сфері вищого менеджменту та серед адміністративного персоналу. Там на 1 вакансію в середньому претендує 14 осіб. Також популярними серед кандидатів є вакансії для таких робітників:

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адміністративних працівників;

ІТ-спеціалістів;

студентів та фахівців, які починають кар'єрний шлях;

менеджерів з продажів;

водіїв та спеціалістів з логістики.

Як тепер роботодавці обирають кандидатів

Раніше "Сьогодні" розповідали, що протягом тижня серед компаній проводили опитування щодо того, чи змінилися у них критерії для відбору кандидатів. І результати виявилися такими:

62% опитаних відбирають кандидатів як і раніше;

22% стали жорсткішими через надто велику кількість відгуків;

12% стали м'якшими, щоб допомогти максимальній кількості людей з роботою;

4% стали м'якшими, бо важко знайти нових працівників у новому місці, куди переїхала компанія.

Ми також розповідали про те, що через воєнний стан багато людей змінили свої плани щодо відпусток. Читайте, скільки людей цього року планують взяти відпустку на роботі, і що передбачено законом під час воєнного стану. "Сьогодні" пояснювали також, що на безробітних в Україні чекають кардинальні зміни.