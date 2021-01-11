Дуров закликав переходити на Android: 7 мінусів iPhone та App Store

Творець месенджера Telegram росіянин Павло Дуров назвав 7 причин, за якими користувачі iPhone повинні бути незадоволені політикою App Store:

Високі ціни. Цензура. Тотальний збір даних. Затримки з оновленнями. Мала кількість додатків. Велика кількість реклами. Низька якість додатків.

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Про це Дуров написав у своєму Telegram-каналі, натякаючи, що користувачам iPhone було б краще перейти на Android. Свій пост Дуров розмістив на тлі масового невдоволення розробників додатків політикою App Store, який стягує з них 30%-вий податок.

1. Високі ціни

30%-ва комісія Apple робить більш дорогими всі програми та цифрові товари, запевняє Дуров. Ця комісія додається до ціни, яку користувач платить розробнику за будь-які послуги та ігри для смартфона.

"Ви сплачуєте більше за кожен додаток, хоча Apple вже взяла з вас на кілька сотень доларів більше, ніж коштувало виробництво. Коротше кажучи, ви продовжуєте платити навіть після того, як заплатили" , – вважає Дуров.

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2. Цензура

Деякий контент у додатках (наприклад, Telegram) недоступний для користувачів iPhone. При цьому Apple навіть забороняє розробникам повідомляти користувачам, що певний контент був прихований.

"Apple повинна усвідомлювати, наскільки безглуздий вигляд має їхня спроба глобальної цензури контенту: уявіть, що веб-браузер вирішує, які веб-сайти вам дозволено переглядати", – обурений Дуров.

3. Тотальний збір даних

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Щоб встановити додаток із App Store, потрібно створити обліковий запис Apple і увійти до нього. Але після цього кожен завантажений додаток і кожне push-повідомлення прив'язуються до облікового запису, що робить користувача більш легкою мішенню для стеження.

"Оскільки основна причина, з якої ви повинні використовувати обліковий запис Apple для завантаження програми – це бажання Apple домогтися 30% комісії, у вартість їхньої жадібності також входять ваші особисті дані", – вважає Дуров.

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4. Затримки з оновленнями

Користувачі отримують нові версії додатків через кілька днів або навіть тижнів після того, як вони вже готові. Затримка відбувається на стороні App Store, де перевіряють кожне оновлення. "Команда Apple з аналізу завідомо неефективна і часто відкладає затвердження без видимої причини", – вважає Дуров.

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5. Мала кількість додатків

Багато додатків були б прибутковими без 30% комісії Apple. Але нині деякі розробники стають банкрутами, бо змушені віддавати третину доходів. "А безліч відмінних додатків, якими ви могли б користуватися, просто не існують", – пише Дуров.

6. Велика кількість реклами

Apple робить продаж преміальних послуг та прийом добровільних внесків на третину менш вигідними для розробників. Тому заради виживання компаній їм доводиться показувати рекламу в додатках.

"Політика Apple зміщує всю галузь у бік продажу призначених для користувача даних замість того, щоб дозволити використання більш дружніх до конфіденційності бізнес-моделей, наприклад, продажу додаткових послуг", – вважає Дуров.

7. Низька якість додатків

Гроші, які розробники витрачають на податок від App Store, могли б піти на поліпшення якості додатків. Але через брак коштів компанії просто не можуть знайти ресурси для підвищення якості своїх продуктів.

Нагадаємо, Дуров не вперше критикує роботу Apple. Нещодавно, наприклад, він розніс у пух і прах новий iPhone, назвавши його "неймовірно незграбним пристосуванням".

Крім того, Дуров через Білорусь звинуватив Apple у цензурі та закликав компанію визнати взяти на себе відповідальність. Скандал розгорівся, коли Дуров заявив, що Apple вимагає заблокувати три канали, у яких розкриваються особистості людей, причетних до насильства і тортур над демонстрантами в Білорусі.

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