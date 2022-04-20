"Ваше горе нас не цікавить": хто в Україні найбільше нажився на війні

Навіть під час війни люди знаходять спосіб нажитися / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в усіх регіонах України люди помічали спекуляції, шахрайські схеми та інші обмани. Дехто попри складний час намагається заробити якомога більше грошей.

"Сьогодні" розкаже про такі випадки і тих, хто наживається на війні найбільше.

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Спекуляції від власників магазинів

Влада України в умовах воєнного часу прирівняла спекулянтів до мародерів і встановила державне регулювання цін на продукти першої необхідності.

"Особи, які зараз продають хліб та інші продукти харчування у 2-3 рази дорожче, нестимуть юридичну відповідальність. Це прирівнюється до мародерства", – заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

Проте, це не зупинило деяких підприємців. Ще на початку березня люди у різних містах України помітили шалене необґрунтоване зростання цін на продукти.

Наприклад, у соцмережах з'явились повідомлення, що у центральному магазині Миколаєва варену ковбасу продавали за 523 гривні за кг. А це, за словами місцевих, уполовину дорожче від звичайної ціни. У Ковелі хліб продавали за 50 грн, а по Україні ціни на гречку зросли до 70 грн за 800 гр.

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У Держпродспоживслужбі розповіли, що з 23 лютого до 4 квітня проводилися цінові спостереження. Після них служба зробила такий висновок, що ціни майже на всі продовольчі товари з кінця лютого до початку квітня суттєво підвищились. Зокрема, є такі дані:

на хліб пшеничний ціна зросла на 28,5%;

хліб житньо-пшеничний – 12,5%;

крупу гречану – 25,5%;

макаронні вироби – 24,5%;

олію соняшникову – 11,9%;

цибулю ріпчасту – 27,2%.

Спекуляції з доларом на чорному ринку

Офіційний курс долара в Україні заморожений з 24 лютого на рівні 29,25 грн, але банки та обмінники продають валюту за власним курсом.

На початку квітня ми розповідали, що оскільки робота легальних обмінних пунктів обмежена у продажу готівкової валюти, більшість пропозицій сконцентрована на чорному ринку. Станом на 5 квітня у таких обмінниках курс коливався від 31,2 грн/дол. до 37 грн.

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Середній курс продажу на чорному ринку станом на 12 квітня склав 32,46 грн/дол, а курс купівлі – 32,06 грн/дол. Найнижчий курс продажу долара серед пропозицій – 32,1-32,3 грн, а верхня планка доходила до 34 грн.

Спекуляції були і з готівкою. "Сьогодні" писали, що жителі Бердянська отримали соціальні виплати на банківські картки. Чимало людей вирішило зняти готівку на свої потреби, але в місті її катастрофічно не вистачало.

Не в усіх магазинах можна купити товари за допомогою банківських терміналів. А ті банки, що працюють у місті, не встигають усіх обслужити. Тому у Бердянську почало процвітати переведення "електронних" грошей в готівку приватними особами. Однак за таку послугу клієнтам доводиться платити відсотки.

"Коли матуся отримує на карту 860 грн "дитячих" і змушена з них віддати 15-20% за переведення в готівку, це називається "наживатися на війні", – наголосили в Бердянській міськраді.

Українці постійно стають жертвами шахраїв

Зловмисники орудують у всіх сферах. Наприклад, у західних регіонах країни з людей намагаються видурити гроші, коли вони шукають житло під оренду. Загалом є багато махінацій із житлом, а також нібито перевезенням жінок з дітьми за кордон, які втікають від війни.

"Сьогодні" також писали, що кіберполіція зафіксувала новий вид шахрайства в Україні, який активно поширюється останнім часом. Як наживаються на українцях, читайте тут.

Гроші заробляють і на поштових марках

Загальний тираж легендарних марок з фразою "Російський воєнний корабель, йди нах*й" кримчанина Бориса Гроха становить один мільйон. Випустили і 20 тис. тематичних конвертів. Марки для внутрішнього використання – номіналом F (23 грн), а для відправлення за кордон – W (1,5 долара).

Після того як марки поступили в продаж, зчинився справжній ажіотаж. Перед поштовими відділеннями вишикувалися черги більші, ніж за новою моделлю iPhone.

Одним із перших почав збувати актуальну продукцію тернополянин Віктор. Він оприлюднив оголошення ще 12 квітня. Просив за "національний" блок 240 грн, за "міжнародний" – 400 грн. Потім, з огляду на конкуренцію, ще раз його продублював 14 квітня.

Киянка Дарина готова продавати легендарні марки поштучно – по 60 грн. Охочі купити цілий блок, змушені будуть віддати за нього 360 грн відповідно.

За скільки ще збувають відомі марки українці, читайте у нашому матеріалі.

Читайте також статті "Сьогодні" про те, хто і яку фінансову допомогу може отримати від держави під час війни, і чому кияни здають житло під оренду за пів ціни і скільки це триватиме.