На українцях наживаються спекулянти: скільки коштує долар в обмінниках

Розповідаємо, як відрізняється курс долара в банках та обмінниках в Україні

Що відбувається з курсом долара в обмінниках / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Офіційний курс долара в Україні заморожений станом на 24 лютого на одному рівні і становить 29,25 грн., але банки та обмінники продають валюту за власним курсом.

"Сьогодні" розповідають, який курс пропонують українцям у різних установах.

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Курс в обмінниках

Курс долара в обмінниках різних міст України не дуже відрізняється, тому за основу ми розглядатимемо столицю.

Оскільки робота легальних обмінних пунктів обмежена у продажу готівкової валюти, більшість пропозицій сконцентрована на чорному ринку.

Курс у таких обмінниках дуже відрізняється і коливається від 31,2 грн/дол. до 37 грн.

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Ситуація виглядає так:

Курс валют у банках

Такі фінустанови стабільніші, середній курс долара в українських банках становить 29,48 грн, що дуже відрізняється від планки, встановленої Національним банком.

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Так, ПриватБанк встановив курс 29,55 грн за долар, такий же курс в Укргазбанку, а найнижчий в Укрсиббанку 29,54 грн/дол.

Найвищий курс американської валюти пропонує АЛЬЯНС БАНК, там долар продають по 33 грн.

Що буде з готівковим курсом

За словами аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, ситуація на валютному ринку Україна є стабільною.

Ця стабільність протримається і найближчим часом, оскільки попит на валюту значно не зростатиме.

Для низького попиту є дві причини:

ті, хто виїхав з країни, вже не отримують заробітну плату у гривнях і не конвертуватимуть її в долари та євро;

ті, хто залишився в Україні, розуміють, що витрачати їм гроші доведеться тільки на їжу.

"Сьогодні" також писали, скільки коштує євро та злотий в Україні, та розповідали, чим небезпечний для росіян штучний курс рубля.