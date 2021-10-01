Меморандум про тарифи на тепло і "Північний потік – 2" – головне про гроші СЬОГОДНІ

"Північний потік - 2" під загрозою, а в Україні підпишуть меморандум про тарифи / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні підпишуть меморандум про тарифи на тепло і гарячу воду, а США можуть ввести нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2".

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини за 30 вересня.

Меморандум про тарифи на тепло і гарячу воду

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Уряд, Нафтогаз, Асоціація міст, Конгрес місцевих і регіональних влад підпишуть спільний меморандум.

Володимир Зеленський заявив, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не зростатимуть.

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За словами президента, питання рекордного зростання ціни на газ залежить не від України, а від Європи, де вона вже перетнула позначку 1000 дол. за 1000 кубометрів.

"Для нашої країни питання тарифів цього року є дуже, дуже непросте і може набути чи мало набути гострого, складного вирішення. Тому за моїм дорученням Кабінет міністрів, Нафтогаз, Асоціація міст України провели велику, складну роботу. І сьогодні вже можна сказати, що робота була з гарним результатом", – сказав глава держави.

"Північний потік – 2" під загрозою

США можуть ввести нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2", який зараз очікує рішення про сертифікацію, в грудні.

"Дуже ймовірно, що в грудні дебатуватиметься пропозицію, щоб накласти американські санкції на будь-яку організацію, яку залучено до планування, будівництва або експлуатації "Північного потоку – 2", – заявив експосол США в Німеччині і керуючий партнер McLarty Associates Річард Берт.

Він вважає, що вже в жовтні конгресмени обговорюватимуть питання введення санкцій проти газопроводу, а вето з боку президента США Джо Байдена буде малоймовірним.

Опалювальний сезон в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що опалення в Україні включать тоді, коли протягом трьох днів буде зафіксована середньодобова температура нижче 8 градусів тепла.

Шмигаль зазначив, що це передбачено законом, і додав, що підготовка до опалювального сезону в Україні майже завершилася.

"Опалення місцева влада включить, як тільки середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, як і належить за законом, і утримуватиметься так не менше трьох днів", – сказав політик.

За словами глави Кабміну, в підземних сховищах України на цей момент міститься 18,8 млрд кубометрів газу, а коштів для закупівлі додаткових обсягів блакитного палива – достатньо.

Ціни на продукти в жовтні

У жовтні можуть знову змінитися ціни на продовольчі товари, зазначає економіст інвестиційного центру Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак.

За словами Ярмака, в Україні можуть подешевшати яблука, а ось сезонні тепличні овочі і фрукти, навпаки, зростають в ціні.

Стабільними будуть ціни на картоплю і традиційні овочі, оскільки період їхнього збору тільки завершився і пропозиція досить висока.

Однак і вони можуть дещо подорожчати, якщо зросте експорт.

Економіст також зазначив, що ціни на продовольчі товари в Україні одні з найнижчих в регіоні.

А ось зростання ціни на газ може призвести до подорожчання хлібобулочних виробів і окремих видів м'яса.

Підвищиться ціна на різні крупи.

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