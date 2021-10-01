Меморандум о тарифах на тепло и "Северный поток – 2" — главное о деньгах СЕГОДНЯ

"Северный поток - 2" под угрозой, а в Украине подпишут меморандум о тарифах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине подпишут меморандум о тарифах на тепло и горячую воду, а США могут ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток – 2".

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости за 30 сентября.

Меморандум о тарифах на тепло и горячую воду

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Правительство, Нафтогаз, Ассоциация городов, Конгресс местных и региональных властей подпишут совместный меморандум.

Владимир Зеленский заявил, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду в Украине расти не будут.

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По словам президента, вопрос рекордного роста цены на газ зависит не от Украины, а от Европы, где она уже пересекла отметку 1000 долл. за 1000 кубометров.

"Для нашей страны вопрос тарифов в этом году является очень, очень непростым и может приобрести или должен был приобрести острое, сложное решение. Поэтому по моему поручению Кабинет министров, Нафтогаз, Ассоциация городов Украины провели большую, сложную работу. И сегодня можно сказать, что работа была с хорошим результатом", – сказал глава государства.

"Северный поток – 2" под угрозой

США могут ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток – 2", который сейчас ожидает решение о сертификации, в декабре.

"Очень вероятно, что в декабре будет дебатироваться предложение, чтобы наложить американские санкции на любую организацию, привлеченную к планированию, строительству или эксплуатации "Северного потока – 2", - заявил экс-посол США в Германии и управляющий партнер McLarty Associates Ричард Берт.

Он считает, что уже в октябре конгрессмены будут обсуждать вопрос введения санкций против газопровода, а вето со стороны президента США Джо Байдена будет маловероятным.

Отопительный сезон в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что отопление в Украине включат тогда, когда в течение трех дней будет зафиксирована среднесуточная температура ниже 8 градусов тепла.

Шмыгаль отметил, что это предусмотрено законом, и добавил, что подготовка к отопительному сезону в Украине почти завершилась.

"Отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, как и положено по закону, и будет держаться так не менее трех дней", – сказал политик.

По словам главы Кабмина, в подземных хранилищах Украины на данный момент содержится 18,8 млрд кубометров газа, а средств для закупки дополнительных объемов голубого топлива – достаточно.

Цены на продукты в октябре

В октябре могут снова измениться цены на продовольственные товары, отмечает экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

По словам Ярмака, в Украине могут подешеветь яблоки, а вот сезонные тепличные овощи и фрукты, наоборот, растут в цене.

Стабильными будут цены на картофель и традиционные овощи, так как период их сбора только завершился и предложение достаточно высокое.

Однако и они могут несколько подорожать, если вырастет экспорт.

Экономист также отметил, что цены на продовольственные товары в Украине одни из самых низких в регионе.

А вот рост цены на газ может привести к подорожанию хлебобулочных изделий и отдельных видов мяса.

Повысится цена на различные крупы.

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