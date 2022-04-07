Хто з українців отримає компенсацію за комуналку

Отримати компенсацію на комуналку можуть не всі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Плата за комунальні послуги не скасовується під час воєнного стану. Однак є деякі пільги для українців. Наприклад, за протермінування оплати комунальних послуг не нараховується жодна пеня і штрафи.

Крім того, деякі українці можуть отримати компенсацію за витрати на комуналку. "Сьогодні" розкаже, кого це стосується, та як отримати таку допомогу.

Реклама

Хто і яку компенсацію може отримати

Фінансову допомогу від держави на оплату комунальних послуг можуть отримати ті українці, які прихистили у себе вдома вимушених переселенців.

Власники житла, які безкоштовно прийняли внутрішньо переміщених осіб отримають гарантовану державну підтримку в розмірі 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку.

Також відшкодування за прихисток для вимушених переселенців можуть отримати також комунальні заклади.

Реклама

Як оформити виплату

Власник житла може подати заяву про готовність прийняти переселенців до міської чи селищної ради або на сайті "Прихисток". Того самого чи наступного дня після поселення також потрібно скерувати заяву до органу місцевого самоврядування.

Щомісяця, до 5 числа, потрібно подавати інформацію про кількість людей та час їхнього проживання в квартирі чи будинку. Компенсації за комунальні послуги нараховуватимуть до 20 числа кожного місяця.

Якщо внутрішньо переміщених осіб приймають на території закладів освіти, комунальних підприємств, заклади сплачують за комунальні послуги до 20 числа наступного місяця, як зазвичай. Упродовж 3 днів після оплати потрібно подати заяву на компенсацію до військової адміністрації з відповідними документами.

Реклама

Упродовж двох днів заяву скерують до Мінрегіону, де підготують проєкт рішення про виділення коштів. Одразу після цього органи місцевого самоврядування отримають відшкодування.

Нововведення під час війни

Під час воєнного стану держава змінює деякі умови. Це робиться для того, аби полегшити умови життя громадян та роботи бізнесу. Зокрема, у Києві погодили низку пільг для підприємців.

Нововведення впроваджують і мобільні оператори. Абоненти Kyivstar, які вимушено виїхали за кордон під час війни, тепер не платитимуть за популярну послугу.

Водночас українці можуть подати онлайн-заявку на відшкодування збитків за пошкоджене чи знищене внаслідок обстрілів майно. Зробити це можна в застосунку "Дія". В Україні також планують відшкодовувати втрачене житло під час війни не лише грошима.

Також ми писали, які родини можуть отримати грошову допомогу від держави під час війни в Україні та яку матеріальну допомогу отримують сім'ї військових.