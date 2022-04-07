Кто из украинцев получит компенсацию за коммуналку

Получить компенсацию на коммуналку могут не все / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Плата за коммунальные услуги не отменяется во время военного положения. Однако есть некоторые льготы для украинцев. Например, за просрочку оплаты коммунальных услуг не начисляется ни одна пеня и штрафы.

Кроме того, некоторые украинцы могут получить компенсацию за расходы на коммуналку. "Сегодня" расскажет, кого это касается и как получить такую помощь.

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Кто и какую компенсацию может получить

Финансовую помощь от государства на оплату коммунальных услуг могут получить те украинцы, которые приютили у себя дома вынужденных переселенцев.

Владельцы жилья, которые бесплатно приняли внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста.

Также возмещение за приют для вынужденных переселенцев могут получить также коммунальные заведения.

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Как оформить выплату

Владелец жилья может подать заявление о готовности принять переселенцев в городской или поселковый совет или на сайте "Прихисток". В тот или следующий день после поселения также нужно направить заявление в орган местного самоуправления.

Ежемесячно, до 5 числа, нужно подавать информацию о количестве людей и времени их проживания в квартире или доме. Компенсации за коммунальные услуги будут начисляться до 20 числа каждого месяца.

Если внутренне перемещенные лица принимают на территории учебных заведений, коммунальных предприятий, заведения платят за коммунальные услуги до 20 числа следующего месяца, как обычно. В течение 3 дней после оплаты требуется подать заявление на компенсацию военной администрации с соответствующими документами.

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В течение двух дней заявление направят в Минрегион, где подготовят проект решения о выделении средств. Сразу после этого органы местного самоуправления получат возмещение.

Нововведения во время войны

Во время военного положения государство изменяет некоторые условия. Это делается для того чтобы облегчить условия жизни граждан и работы бизнеса. В частности, в Киеве согласовали ряд льгот для бизнесменов.

Нововведения внедряют и мобильные операторы. Абоненты Kyivstar, вынужденно выехавшие за границу во время войны, теперь не будут платить за популярную услугу.

В то же время украинцы могут подать онлайн-заявку на возмещение ущерба за поврежденное или уничтоженное в результате обстрелов имущество. Сделать это можно в приложении "Дія". В Украине также планируют возмещать утраченное жилье во время войны не только деньгами.

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