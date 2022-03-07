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Можно ли не платить за коммуналку во время войны – официальное объяснение

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 06:15
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Рассказываем официальную информацию о том, нужно ли платить за коммуналку во время войны
/ Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время войны у многих украинцев нет лишних средств, и такие обязательства, как оплата коммунальных услуг, уходят на второй план.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, нужно ли оплачивать коммуналку во время военного положения, введенного в стране.

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Следовательно, нынешняя ситуация не освобождает вас полностью от оплаты коммунальных услуг, однако некоторые послабления все же есть – за просрочку оплаты платежей не начисляется ни одна пеня и штрафы.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев подтвердил, что Кабмин запретил начисление, взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги в условиях военного положения.

То есть вы можете оплачивать коммуналку по возможности, а если ее нет – сделать это после войны.

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Ранее эксперт по вопросам ЖКХ, основательница ОО "УПС Жизнь в моем городе" и глава ОО "Кириловский Гай" Кристина Ненно посоветовала не платить за коммунальные услуги, если такой возможности нет, и заботиться прежде всего о своей жизни.

Нужно ли платить за кредит?

Итак, военное положение не освобождает и от уплаты тела и процентов кредита. Однако украинские банки, учитывая ситуацию, пошли на некоторые уступки.

Большинство популярных финучреждений уже объявило о так называемых "кредитных каникулах" сроком от 1 до 3 месяцев.

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Некоторые льготы уже объявили ПриватБанк, Сбербанк, Monobank, ПУМБ, Альфа-Банк и Райффайзен Банк.

У каждого учреждения свои правила, и информацию о вашем кредите нужно узнавать именно в том банке, в котором вы его формировали.

"Сегодня" также писали, как получить пенсию во время войны, и рассказывали, как мир помогает нам сражаться с врагом.

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