Как оплатить коммуналку картой "єПідтримка" – инструкция

Рассказываем, как использовать средства с карты "єПідтримка" на оплату коммунуслуг

Как оплатить коммуналку дистанционно / Фото: Министерство цифровой трансформации, Коллаж: Сегодня

Оплатить коммунальные услуги через "єПідтримку" можно как тысячей гривен за вакцинацию, так и 6 500 грн помощи от государства во время войны.

Как рассчитаться за услуги дистанционно, рассказали в пресс-службе поставщика электроэнергии в Киеве YASNO.

Реклама

Как оплатить услуги онлайн

Чтобы рассчитаться за электроэнергию и газ дистанционно клиентам этого поставщика нужно сделать следующие шаги:

выбрать один из онлайн-сервисов – личный кабинет YASNO, Viber-бот YASNO-online, мобильное приложение YASNO или интернет-банкинг или платежные сервисы;

указать сумму к уплате;

ввести реквизиты карты "є Підтримка";

подтвердить платеж.

В компании также призвали клиентов не задерживать платежи и, по возможности, платить все счета. Это нужно делать, чтобы помочь поддержать стабильную работу энергосистемы в военное время.

Кто и как может получить 6 500 грн поддержки

Мы уже писали, что в период войны государство предоставляет бизнесу денежную поддержку. Однако получить ее могут не все.

Реклама

Услугу предоставляют предпринимателям, ведущим деятельность в областях, где сейчас продолжаются боевые действия.

Речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской, Житомирской, Одесской, Волынской, Днепропетровской области и городе Киеве.

Также "Сегодня" сообщали, что "Тысячу Зеленского", которую раньше начисляли гражданам за полный курс вакцинации от коронавируса, теперь можно использовать где угодно. Направить деньги можно и в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Реклама

Читайте также о том, что будет с пенсиями украинцев в апреле 2022 года.