Объединенным территориальным громадам передадут более 2 млн га земли

Госгеокадастр передаст объединенным территориальным громадам более двух миллионов гектаров земли. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

"После местных выборов Госгеокадастр передаст все земли объединенным территориальным громадам. Речь идет о более чем о 2 млн гектаров земли. Это земли сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за пределами населенных пунктов. Мы передаем это все громадам и громады сами будут титульными собственниками. Они регистрируют ее в коммунальной собственности и только громада, а не чиновник в Киеве, определяет судьбу этой земли", – сказал Сущенко

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине может пройти референдум о том, стоит ли открыть рынок земли для иностранцев. Глава Госгеокадастра отмечал, что есть юридические основания для того, чтобы провести голосование уже в 2021 году.

Также Сущенко отмечал, что с закон о рынке земли вступит в силу летом 2021 года, но только для физических лиц. Юрлица смогут купить землю только начиная с 2024 года.

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