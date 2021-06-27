Если россияне будут скупать украинскую землю – ее будут отбирать

Россияне или террористы могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинцев, но власти готовы к этому

В Украине уже с 1 июля открывается рынок земли и есть опасность, что ее могут скупать россияне или даже террористы т.н. "ЛНР" и "ДНР" через подставных украинцев. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что такие моменты будут пристально отслеживать и даже могут отбирать такую землю.

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Об этом он сказал в эфире телеканала Дом.

Он напомнил, что в законе о рынке земли есть предохранители: запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев, то это все будет отслеживаться.

"Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", – сказал Высоцкий.

Замминистра не исключил, что россияне могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинцев. Поэтому перед оформлением сделки будут тщательно проверяться источники средств, которыми расплачивается покупатель.

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"Если будет момент обхода, то есть договорились с какими-то украинцами, живущими на нашей территории, – украинский паспорт, но деньги оттуда. Здесь первым моментом будет контроль – откуда деньги. Это надо будет все легализовать. Нельзя покупать за наличные. А если оплатили все официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли", – объяснил чиновник.

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Высоцкий отметил, что открытые реестры помогут отслеживать факты незаконного приобретения земли не только правоохранителям, но и самим украинцам.

"Это предвидится (незаконная скупка земли. – Ред.). Мы будем следить. Кроме того, весь реестр будет открыт. То есть все люди смогут заходить и видеть, кто и сколько покупает. Это такой фактор, когда и граждане нам смогут помочь. Если кто-то увидел, что где-то нарушения, что-то не так, можно сразу обратиться", – добавил он.

Ранее Кабмин также утвердил порядок проверки покупателей угодий. Проверку будут проводить нотариусы по нескольким государственным реестрам. Юристы будут уточнять, сколькими гектарами земли уже владеет потенциальный покупатель, чтобы не превышались лимиты.

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Рынок земли в Украине заработает с 1 июля. С этого дня в стране перестанет действовать многолетний мораторий на продажу участков сельскохозяйственного назначения. По расчетам правительства, в первые 3-5 лет работы рынка цены на землю вырастут минимум вдвое.

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