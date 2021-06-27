Якщо росіяни будуть скуповувати українську землю – її будуть відбирати

Росіяни або терористи можуть спробувати обійти обмеження, скуповуючи землю через підставних українців, але влада готова до цього

В Україні вже з 1 липня відкривається ринок землі і є небезпека, що її можуть скуповувати росіяни або навіть терористи т.зв. "ЛНР" і "ДНР" через підставних українців. Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький розповів, що такі моменти будуть пильно відслідковувати і навіть можуть відбирати таку землю.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу Дом.

Він нагадав, що в законі про ринок землі є запобіжники: заборона на покупку земель з боку агресора і терористичних організацій. Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців, то це все буде відслідковуватися.

"Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю", – сказав Висоцький.

Заступник міністра не виключив, що росіяни можуть спробувати обійти обмеження, скуповуючи землю через підставних українців. Тому перед оформленням угоди будуть ретельно перевірятися джерела коштів, якими розплачується покупець.

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"кщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, які живуть на нашій території, — український паспорт, але гроші звідти. Тут першим моментом буде контроль — звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо оплатили все офіційно, усі податки заплатили й потім факт зв'язку буде знайдений, то держава має право конфіскувати ці землі", – пояснив чиновник.

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Висоцький зазначив, що відкриті реєстри допоможуть відслідковувати факти незаконного придбання землі не тільки правоохоронцям, а й самим українцям.

"Це передбачається (незаконна скупка землі. – Ред.). Ми будемо стежити. Крім того, весь реєстр буде відкритий. Тобто всі люди зможуть заходити й бачити, хто і скільки купує. Це такий фактор, коли й громадяни нам зможуть допомагати. Якщо хтось побачив, що десь там порушення, що щось не так, можна відразу звернутися", – додав він.

Раніше Кабмін також затвердив порядок перевірки покупців угідь. Перевірку проводитимуть нотаріуси за кількома державними реєстрами. Юристи уточнюватимуть, скількома гектарами землі вже володіє потенційний покупець, щоб не перевищувались ліміти.

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Ринок землі в Україні запрацює з 1 липня. З цього дня в країні перестане діяти багаторічний мораторій на продаж ділянок сільськогосподарського призначення. За розрахунками уряду, в перші 3-5 років роботи ринку ціни на землю зростуть щонайменше вдвічі.

Всі подробиці в спецтемі Земельна реформа