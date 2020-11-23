Таксисты убивают людей. В чем проблема с перевозками и как ее решают?

Более 10 лет рынок такси в Украине развивается, как ему заблагорассудится

В украинском такси пассажира могут избить и ограбить. Почему большинство таксомоторов в Украине работают с нарушением правил перевозки и не несут ответственности за безопасность пассажиров? Кто контролирует эти услуги и может изменить ситуацию? Новости "Сегодня" искали ответы на эти вопросы.

Что творят таксисты?

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Вот только несколько громких примеров:

13 ноября в Киеве такси врезалось в остановку, убив двух человек, еще двое получили ранения.

Водитель посадил пассажира на цепь – за то, что тот не смог рассчитаться. Впрочем, следует добавить, что путь был неблизким – из Киева в Сумы.

Во Львове водитель не захотел везти клиента с собакой и просто напал на него. У жертвы – гематома на глазу, сломан нос и выбит зуб.

Учащаются случаи, когда таксисты во время дежурства находятся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

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Бесконтрольный рынок

Уже более 10 лет рынок такси в Украине развивается, как ему заблагорассудится. Некоторые считают, что это хорошо, мол, именно рынок должен все отрегулировать. Но глава профсоюза таксистов Василий Попик считает, что это – путь в никуда:

"На сегодняшний день рынок уже все отрегламентировал, таксисты убивают людей. Такого рынка профсоюз таксистов не хочет".

В целом только 18 тыс. таксистов в Украине ездят легально. Тогда как в целом насчитывается более 200 тыс. Специалисты оценивают этот рынок более чем в 40 млрд гривен.

"У этой ситуации есть и плюсы, и минусы. Главный плюс: отсутствие регулирования делает такси дешевым. С другой стороны, у государства нет контроля, нет объективной статистики", – говорит представитель Ассоциации ответственных перевозчиков Александр Дяченко.

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То, что рынок находится в тени, означает, что наказать как водителя, так и саму службу очень сложно. Как объясняет глава Госслужбы Украины по безопасности на транспорте Егор Прокопчук, чаще всего получается, что происшествия с такси по закону трактуются как обычное ДТП.

Цифровое рабство

В Укртрансбезопасности отмечают: приложения для вызова такси никем и ничем не регулируются, а значит работают вне закона. Формально они не являются службами такси – это просто посредники.

"Украинский таксит – цифровой раб. Раб, в первую очередь, посредников – информационно-диспетчерских служб, которые ему говорят, по каким ценам он должен работать", – сетует глава профсоюза таксистов Василий Попик.

Отсутствие контроля порождает другие цифровые проблемы. На украинский рынок, например, пришел новый российский сервис, замаскированный под казахский. Оказалось, что его приложение для смартфонов является настоящей шпионской программой. Это приложение имеет доступ к фотографиям, контактам, хранилищу данных... Неизвестно кто в итоге следит за вашей жизнью.

Спорный выход

На рассмотрении Верховной Рады уже находится законопроект, который позволил бы легализовать рынок такси и наложить ответственность как водителей, так и на диспетчерские службы. В частности, законопроект предлагает разделить понятия "такси" и "авто на заказ". Именно к последней категории хотят отнести услуги, которые предоставляются через интернет-посредников.

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Депутаты еще не брались за документ, а профсоюз таксистов уже угрожает забастовкой:

"Перед тем, как что-то писать, нужно сесть и продумать, как это все будет контролироваться, иначе это все не будет работать", – говорит глава профсоюза Василий Попик.

И хотя профсоюз таксистов не против легализации интернет-платформ, там уверены: эти платформы должны связывать клиентов с профессиональными водителями. Должны быть школа таксистов и их региональный реестр.

Напомним, ранее такси в Украине разрешили ездить по полосе для общественного транспорта. Правда, касается это нововведение только лицензированных перевозчиков.

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