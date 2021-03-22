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У Туреччині почалася стрімка девальвація: що сталося

22 березня, 11:34

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Турецька валюта втратила 14 відсотків вартості за добу

Жителі Туреччини зіткнулися зі стрімкою девальвацією. Турецька ліра за добу обвалилася на 14%. Причиною стало звільнення голови центробанку Туреччини з ініціативи президента Реджепа Ердогана.

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Звільнений голова центробанку Насі Агбал раніше допомагав зміцнювати турецьку ліру після її падіння до історичних мінімумів, пише BBC.

Ліра втратила половину своєї вартості після валютної кризи 2018 року. А під час короткої каденції Агбала турецька валюта вже ставала найуспішнішою валютою ринків, що розвиваються.

Призначений в листопаді Агбал був уже третім головою турецького центрального банку за останні два роки. Він підвищував процентні ставки для зниження інфляції, що перевищує 15%. Відсоткова ставка в Туреччині зараз становить 19%. Це привернуло іноземних інвесторів до розміщення своїх готівки в валюті.

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Центральний банк Туреччини вже заявив, що "продовжить ефективно використовувати інструменти грошово-кредитної політики відповідно до своєї основної мети – досягти постійного зниження інфляції".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ердоган знову хоче змінити конституцію Туреччини. Після референдуму в 2017 році повноваження голови держави вже були істотно розширені. Які саме зміни плануються цього разу, Ердоган не повідомив.

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