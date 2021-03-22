В Турции началась резкая девальвация: что произошло

Турецкая валюта потеряла 14 процентов стоимости за сутки

Жители Турции столкнулись с резкой девальвацией. Турецкая лира за сутки обвалилась на 14%. Причиной стало увольнение главы центробанка Турции по инициативе президента Реджепа Эрдогана.

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Уволенный глава центробанка Наси Агбал ранее помогал укреплять турецкую лиру после ее падения до исторических минимумов, пишет BBC.

Лира потеряла половину своей стоимости после валютного кризиса 2018 года. А во время короткой каденции Агбала турецкая валюта уже становилась самой успешной валютой развивающихся рынков.

Назначенный в ноябре Агбал был уже третьим главой турецкого центрального банка за последние два года. Он повышал процентные ставки для снижения инфляции, превышающей 15%. Процентная ставка в Турции сейчас составляет 19%. Это привлекло иностранных инвесторов к размещению своих наличных денег в валюте.

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Центральный банк Турции уже заявил, что "продолжит эффективно использовать инструменты денежно-кредитной политики в соответствии со своей основной целью – добиться постоянного снижения инфляции".

Напомним, ранее стало известно, что Эрдоган снова хочет изменить конституцию Турции. После референдума в 2017 году полномочия главы государства уже были существенно расширены. Какие именно изменения планируются на этот раз, Эрдоган не сообщил.

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