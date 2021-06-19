Нацбанк введе в обіг пам'ятні монети на честь Конституції і героя АТО (фото)

З 21 червня НБУ введе в обіг пам'ятні монети "25 років Конституції України" і "Василь Сліпак"

Пам'ятні монети "Василь Сліпак" і "25 років Конституції України". Колаж "Сьогодні"

З 21 червня 2021 року Національний банк України вводить в обіг дві пам'ятні монети .

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Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"25 років Конституції України"

Пам'ятна монета "25 років Конституції України" присвячена 25-річчю прийняття Основного Закону України.

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України (по центру, позолочений); написи: УКРАЇНА (угорі), номінал монети -10/ГРИВЕНЬ (праворуч від герба); рік карбування монети – 2021 (унизу).

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На реверсі монети на матовому тлі пазлів зображені дзеркальні абриси людей, малий Державний Герб України та напис: КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (внизу праворуч).

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Монета "Василь Сліпак"

Пам'ятна монета "Василь Сліпак" присвячена Герою України, кавалеру ордена "За мужність" І ступеня, кавалеру ордена "Золота Зірка", волонтеру, воїну-добровольцю з позивним "Міф" Василю Ярославовичу Сліпаку. Він відомий український оперний співак, соліст Паризької опери, член Об'єднання українців Франції, який з 2014 року боронив українську державу від російського агресора і загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу смт Луганське.

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На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис – УКРАЇНА (півколом); на дзеркальному тлі – портрет Василя Сліпака, праворуч від якого музичний рядок, номінал монети – 2, графічний символ гривні, рік карбування монети – 2021, і логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; ліворуч написи: ВАСИЛЬ СЛІПАК "МІФ" (унизу півколом).

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено соловейка на стволі автомата; стилізовані дерева (угорі та внизу).

Раніше НБУ назвав переможців конкурсу "Краща монета року".