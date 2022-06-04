Lidl та Biedronka шукають нових працівників: які умови пропонують українцям

Торгові мережі перебувають в пошуках працівників через прогнозоване зростання потоку покупців

Польські магазини набирають персонал на період туристичного сезону / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Німецька міжнародна мережа супермаркетів Lidl та польський бренд Biedronka шукають працівників на новий туристичний сезон у найбільш популярних містах. Оскільки робота є тимчасовою, то керівництво магазинів пропонує різні "плюшки" для співробітників.

"Сьогодні" розповість, які саме умови пропонують мережі своїм працівникам.

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Кого шукає Lidl?

За даними Вusinessinsider, Lidl надає перевагу співробітниками, які уже влаштовані у компанії і працюють в різних польських гмінах, заохочуючи своїх працівників переїжджати в туристичні напрямки на літній сезон.

Під час такого відрядження компанія надаватиме житло та, крім зарплати, щомісячну премію у 600 злотих брутто.

Пропозиція від Lidl поширюється на 11 міст:

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біля моря (Świnoujścia, Międzyzdrojów, Kamienia Pomorskiego, Kołobrzegu, Ustronia Morskiego, Darłowa, Ustki, Władysławowa);

в горах (Zakopanego, Szklarskiej Poręby та Kudowy Zdroju).

Кого шукає Biedronka?

Мережа теж пропонує працевлаштування на літній період, однак набирає нових працівників.

Нові працівники отримуватимуть щонайменше 19,70 злотих брутто за годину роботи. А в їхні обов'язки входитиме:

викладення товару;

дезінфекція та прибирання в магазині;

обслуговування клієнтів у торговому залі та на касах самообслуговування;

випікання хлібобулочних виробів.

При цьому керівництво Biedronka запевняє, що для успішного працевлаштування зовсім не потрібно резюме, а детальніша інформація про вакансії з'явиться на стендах в магазинах уже найближчим часом.

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Де не вистачає працівників?

Раніше ми розповідали, що в Польщі зростає дефіцит кадрів через те, що багато українських чоловіків виїхали захищати свою країну, а інші сезонні працівники цього року не приїдуть.

Згідно з даними Gremi Personal, найбільше зріс попит на заробітчан у таких галузях:

харчова промисловість;

торгівля;

логістика;

електронна комерція.

Дуже зросла кількість "чоловічих" вакансій – приблизно на 20% за кілька тижнів.

"Сьогодні" писали, чому деяких українців не пускають назад до Польщі, а також розповідали, які зміни чекають українських переселенців у Польщі.