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Закон про зниження ПДВ для аграріїв пролобійовано великими агрохолдингами і він не має набути чинності, – економіст

9 лютого, 14:57

Инна Бабур Инна Бабур

Від зниження ПДВ виграють тільки великі агрохолдинги, а держава втратить мільярди

Від закону про зниження ПДВ на окремі види агропродукції виграють тільки великі агрохолдинги, а держава втратить мільярди, тому він не має набути чинності. Про це написав економіст Борис Кушнірук у блозі на LIGA.net, коментуючи ухвалений парламентом, але ще не підписаний президентом Володимиром Зеленським закон про зниження ПДВ для аграріїв – виробників сировини (зерна, насіння льону, ріпаку й соняшнику, цукрових буряків та інших культур), повідомляє "Гордон".

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"Очевидно, що йдеться про прийняття відверто лобістського закону в інтересах великих та середніх агрохолдингів, які збагатяться, а держбюджет отримає чергові проблеми, а також ускладняться взаємини із МВФ та ЄС", – написав Кушнірук.

Зокрема, він навів дані Інституту аграрної економіки, за розрахунками якого втрати держбюджету внаслідок зниження ставки ПДВ на сільгосппродукцію можуть сягнути 8,5 млрд грн 2021 року.

Експерт нагадав, що норми цього закону суперечать положенням Угоди про асоціацію України з ЄС та умов співпраці із МВФ.

"Таким чином, це рішення уряду і нардепів призведе до зниження надходжень до держбюджету і створить додаткові труднощі в отриманні кредитів від МВФ, які потрібні для компенсації дефіциту держбюджету", – зазначив Кушнірук.

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Він підкреслив: від зниження ПДВ виграють власники окремих агрохолдингів, водночас вартість агропродукції для населення не знизиться.

"Ніякого здешевлення продукції для населення не буде. Буде зростання прибутку агровиробників за рахунок зменшення податків для них", – підсумував Кушнірук.

Законопроєкт №3656, що передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14%, Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року. Згідно з документом, ПДВ знизять для виробників сировини – зерна, цукрових буряків, насіння соняшнику, льону та ріпаку.

Федерація роботодавців України звернулася до президента із закликом ветувати закон про зниження ПДВ для аграріїв. Як заявив очільник ФРУ Дмитро Олійник, цей закон спотворює конкуренцію на ринку і призведе не до здешевлення продуктів харчування для українців, а навпаки – до їх подорожчання. "Буде зростання цін – хліб, молочка тощо. Зерно в турборежимі буде експортуватися, а значить, ціна внутрішнього ринку буде зростати через дефіцит. По-друге, різницю ПДВ між сировиною і готовою продукцією перекладуть на споживача", – пояснив експерт.

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сільське господарство податки ПДВ закони агробізнес Борис Кушнірук
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