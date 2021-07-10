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За податкові нововведення заплатить кінцевий споживач – Арсеній Яценюк

10 липня 2021 15:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Екс-прем'єр попередив, що підвищення податків для бізнесу вдарить по простих українцях

Арсеній Яценюк. Фото: nfront.org.ua

Арсеній Яценюк. Фото: nfront.org.ua

Кожна сім'я додатково заплатить за підвищення податків для бізнесу.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24", передає пресслужба партії.

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Арсеній Яценюк підкреслив, що через податкові нововведення зростають податки для тих, хто працює на землі

"Для крупних холдингів зменшують податок, – бо там лобі, там депутати в парламенті. А для тих, у кого є 0,5 гектара землі, хто заробляє у себе, вирощує свою продукцію і продає на базарі, – йому підвищують податки, забрали четверту групу оподаткування", – сказав він.

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Одне домогосподарство після цього підняття податків тільки за двома пунктами додатково заплатить зі своєї кишені понад 600 гривень, підкреслив Арсеній Яценюк.

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"Коли кажуть, що заплатять податки, наприклад, олігархи чи бізнесмени, – це ж казка. Податки платите ви. Це перший клас економіки – податок платить кінцевий споживач", – сказав лідер "Народного фронту".

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Крім того, нагадав Арсеній Яценюк, вирішили встановити 20% податку на додану вартість на квартири: "Об’єктивно, що це збільшить вартість квартири. І на первинному, і на вторинному ринку. А оренда житла хіба не здорожчає? У Києві маса людей, які орендують житло. Ви розумієте, що це зразу потягне оренду житла".

У той же час, підкреслив він, податкові органи отримали розширені права: "Уявіть, податкова каже: ви заплатили 20 тисяч гривень податків, а ми вважаємо, що мали заплатити 50 тисяч. Ми спочатку арештуємо ваші гроші, а потім будемо розбиратися". Так це при Азарові так було!"

Він нагадав, що в якості прем'єра ввів мораторій на перевірки: "Дайте людям працювати, вони самі на себе працюють. Модернізуйте систему, не створюйте умов повернення до корупції" .

Арсеній Яценюк також назвав свавіллям автоматичне списання податкових боргів: "Цього взагалі не можна допускати. Це свавілля, від якого ми ішли 25 років. Ми ледве від нього позбулися в 2014 році. І зараз знову повертають чиновника в наше життя. Повертають корупцію в наш економічній розвиток" .

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Раніше Арсеній Яценюк закликав не допустити перетворення ринку землі на базар.

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